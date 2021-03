FIFA 21 FUT, non c'è alcuna difficoltà dinamica 'nascosta': cade una causa contro EA

Mentre Maradona raggiunge FIFA 21 FUT tramite l'ultima ondata di icone, ritorna in auge uno dei grandi dibattiti che ormai da tempo circondano alcuni dei titoli sportivi a firma Electronic Arts.

Tutto risale a diversi anni fa, quando il colosso videoludico depositava un brevetto legato ad un sistema di "variazione dinamica della difficolta", più noto con l'acronimo inglese DDA (Dynamic Difficulty Adjustment). Da allora, parte della community videoludica impegnata in titoli quali FIFA, Madden NFL o NHL ha a più riprese sospettato che la tecnologia fosse utilizzata nelle modalità Ultimate dei giochi sportivi. Electronic Arts ha più volte negato con determinazione che i titoli in questione utilizzassero in maniera non dichiarata un sistema di DDA.

Le dichiarazioni della compagnia non hanno però impedito ad un gruppo di giocatori - convinti di una segreta presenza del meccanismo nei giochi EA, volta a incentivare le microtransazioni in-game - di intentare causa ad EA. Ora, direttamente dall'azienda, giunge l'annuncio che questi ultimi hanno deciso di rinunciare all'azione legale, in seguito alla presentazione da parte di Electronic Arts di prove inconfutabili dell'assenza di tecnologie DDA nei giochi incriminati.



Viene così riconfermato che l'elemento essenziale che determina l'esito dei match online di FIFA, Madden NFL e NHL risiede nell'abilità del giocatore. A tal proposito, di recente, Ciccio Graziani ha offerto i suoi consigli per vincere in FIFA 21 FUT.