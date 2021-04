FIFA 21 FUT Player Days: il Team FUT Encore è disponibile nei pacchetti

Non ci si annoia mai in FIFA 21 Ultimate Team. Messo da parte l'evento FUT Birthday, EA Sports ha ridato il via alle Giornate Giocatore FUT, mettendo a disposizione un nuovo team di giocatori e altre iniziative.

Innanzitutto, nell'ambito dell'evento FUT Player Days, potete trovare gli undici calciatori della squadra FUT Encore. Scopriamola assieme:

Team FUT Encore di FUT Player Days

Lionel Messi (Barcellona) - 95

Joshua Kimmich (Borussia Dortmund) - 92

Jadon Sancho (Borussia Dortmund) - 92

Edin Hazard (Real Madrid) - 92

Eduardo Camavinga (Rennes) - 91

Virgil Van Dijk (Liverpool) - 91

Angel Di Maria (Paris Saint-Germain) - 88

Hakim Ziyech (Chelsea) - 87

Theo Hernández (Milan) - 87

Cuadrado (Juventus) - 86

Allan Saint-Maximin (Newcastle) - 86

In aggiunta al Team FUT Encore, questa settimana in FIFA 21 Ultimate Team potete aspettarvi anche Obiettivi a tema e pacchetti speciali in offerta 2x1, come gli Ultimate (125 mila crediti) e Rari Max (100 mila crediti): acquistando questi pacchetti ne riceverete uno uguale aggiuntivo a costo zero. Ne approfittiamo per ricordarvi che nei pacchetti trovate anche la Squadra della Settimana 28 di FIFA 21 Ultimate Team.