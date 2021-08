FIFA 21 FUT, i Preview Pack come alternativa alle loot box: ottima accoglienza per EA

A partire dal mese di giugno, EA Sports ha aggiunto i Preview Pack (Pacchetti Anteprima) all'interno dello store di FIFA Ultimate Team 21. Seppur nato come esperimento a tempo limitato, l'ottima accoglienza ricevuta ha convinto gli sviluppatori a prolungare la loro permanenza nel gioco.

Nel corso dell'ultimo incontro con gli investitori, il CEO dell'azienda, Andrew Wilson, ha espresso tutta la sua soddisfazione in merito all'ottima accoglienza ricevuta dai Preview Pack di FUT, che sostanzialmente fungono da alternativa alle più classiche loot box. A differenza di queste ultime, questi speciali pacchetti offrono la possibilità ai giocatori di avere una panoramica dei contenuti che è possibile ottenere acquistando il Preview Pack. All'apertura di una confezione parte un conto alla rovescia (solitamente di 24 ore), e se un giocatore non vuole acquistare il pacchetto anteprima deve attendere lo scadere del tempo prima che venga sostituito con uno nuovo.



"Il nostro team di FIFA Ultimate Team lavora sempre a stretto contatto con la nostra community di giocatori. FIFA Ultimate Team è di gran lunga la modalità più giocata e lavoriamo sempre per offrire modi nuovi, innovativi e creativi per interagire, connettersi con i propri amici, con il mondo del calcio e costruire il proprio Ultimate Team. I Pacchetti Anteprima, come ho detto, sono stati ben accolti, ed abbiamo riscontrato un aumento del coinvolgimento.



Va detto che ci si avviava verso la fine della stagione, quindi alcuni di questi dati devono essere considerati in questo senso, ma il team è impegnato a continuare a innovare le offerte e i programmi che abbiamo messo insieme per i nostri giocatori e crediamo di poter continuare a far crescere questo business nel tempo”.

Al momento non è chiaro se EA abbia intenzione di riproporre i Preview Pack anche in FIFA 22 Ultimate Team. Sta di fatto che l'utenza sembra aver apprezzato la possibilità di ridurre la casualità con cui vengono smistate le carte all'interno della modalità.

Ricordiamo che FIFA FUT 21 si è aggiornato con il nuovo Title Update su PC e Google Stadia. Approfittiamo infine dell'occasione per consigliarvi la lettura della nostra Anteprima dedicata alla modalità Carriera di FIFA 22, con cui potrete conoscere tutti i dettagli della modalità single player.