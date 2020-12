FIFA 21 FUT, Team of the Week: Mancuso, Gigliotti e Soler nel TOTW 12

Puntuale come ogni settimana, il team di Electronic Arts presenta agli appassionati di calcio la selezione parte della nuova Squadra della Settimana di FIFA 21.

Gli sportivi parte del Team of the Week 12 di FIFA 21 Ultimate Team includono come di consueto calciatori parte delle rose di club di tutta Europa, dalle nostrane Sassuolo, Napoli e Roma, passando per Valencia, Bucarest e Lille. Di seguito, la formazione completa proposta da EA:

Andrea Consigli (Sassuolo): valutazione pari a 84;

Jules Koundé (Sevilla FC): valutazione pari a 82;

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach): valutazione pari a 84;

James Tavernierr (Rangers): valutazione pari a 84;

Toni Kroos (Real Madrid): valutazione pari a 89;

Carlos Soler (Valencia CF): valutazione pari a 84;

Jonathan Bamba (Lille): valutazione pari a 84;

Dani Olmo (RB Leipzig): valutazione pari a 84;

Hirving Lozano (Napoli): valutazione pari a 86;

Henrikh Mkhitaryan (AC Roma): valutazione pari a 91;

Jamie Vardy (Leicester City): valutazione pari a 88;

Emiliano Martínez (Aston Villa): valutazione pari a 80;

Michael Keane (Everton): valutazione pari a 82;

Deian Sorescu (Dinamo Bucarest): valutazione pari a 78;

Lucas Paquetá (Lione): valutazione pari a 81,;

Lucas Zelarayán (Columbus Crew): valutazione pari a 81;

Antony (Ajax): valutazione pari a 82;

Darío Benedetto (Marsiglia): valutazione pari a 82;

Shon Weissman (Real Valladolid): valutazione pari a 81;

Emmanuel Gigliotti (Leon): valutazione pari a 79;

Leonardo Mancuso (Empoli): valutazione pari a 78;

Jonson Clarke-Harris (Peterborough United): valutazione pari a 76;

Sascha Mölders (Monaco): valutazione pari a75;

Come sempre, ricordiamo ai giocatori di FIFA 21 che tale selezione sarà disponibile in FUT 21 solamente per un periodo di tempo limitato.