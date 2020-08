FIFA 21 FUT: ecco il trailer ufficiale di Ultimate Team

Electronic Arts pubblica il trailer ufficiale di FIFA 21 Ultimate Team. Il video illustra le novità che accompagneranno questa importante modalità del simulatore calcistico targato EA Sports.

Dopo aver aperto una finestra sulle innovazioni che caratterizzeranno l'esperienza ludica e contenutistica del titolo attraverso un'importante evoluzione del gameplay di FIFA 21, il colosso videoludico statunitense si focalizza sulle sorprese riservateci con la modalità Ultimate Team.

La prima di queste sorprese consisterà nell'introduzione di una delle funzioni più richieste dagli appassionati in questi ultimi anni, ossia la possibilità di giocare a FIFA 21 FUT in cooperativa. I fan potranno accedervi attraverso un comodo menù presente nella schermata principale: in compagnia di un amico si avrà così l'opportunità di cimentarsi nelle sfide Squad Battle, Division Rivals e nelle immancabili amichevoli. A questo, si aggiungerà anche il FUT Stadium (una sorta di arena virtuale dove poter personalizzare la propria esperienza di gioco) e una revisione generale del meta delle carte con degli aggiornamenti dinamici nelle statistiche dei singoli atleti basati sulle performance registrate nel corso della stagione.

Cosa ne pensate delle innovazioni al gameplay di FIFA 21 Ultimate Team delineate in questo video? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche uno speciale a firma di Gabriele Carollo con tutte le novità di FIFA 21 FUT tra cooperativa e stadi.