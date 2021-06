FIFA 21: con i Pacchetti Anteprima potete scoprire gli oggetti prima dell'acquisto

EA Sports si appresta ad aggiungere un'importantissima novità in FIFA 21 Ultimate Team: a partire dalle ore 18:00 di oggi 18 giugno e per tutta la durata del Festival del FUTBall saranno disponibili i Pacchetti Anteprima, un nuovo modo per accedere ai contenuti di FUT.

I Pacchetti Anteprima permettono ai giocatori di Ultimate Team di vedere tutti gli specifici Oggetti contenuti al loro interno prima di acquistarlo con Crediti FUT o FIFA Points. I Pacchetti Anteprima rappresenteranno l’unico tipo di pacchetto disponibile nel Negozio FUT durante tutto il periodo del Festival: al suo termine torneranno a disposizione altri tipi di pacchetti. Nessun cambiamento, invece, per i pack non direttamente ottenuti dal Negozio FUT, come le ricompense da Division Rivals, o guadagnati da un Obiettivo o SBC: questi non saranno Pacchetti Anteprima e continueranno a funzionare come fanno ora.

Nel Negozio FUT, è sufficiente selezionare un Pacchetto Anteprima per vedere in anticipo i suoi contenuti, prima di decidere se acquistarlo o no.

Se decidete che volete il pacchetto e selezionate “Acquista Pacchetto”, vi verrà mostrata una schermata finale che vi chiederà di confermare il tuo acquisto e decidere se utilizzare Credito FUT o FIFA Points;

Se decidete di non acquistarlo, noterete che il pacchetto visto in anteprima rimarrà nel negozio con un timer aggiornamento. Questo timer deve scadere prima che siate di nuovo in grado di vedere in anteprima un pacchetto dello stesso tipo.

Maggiori dettagli sul funzionamento dei Pacchetti Anteprima potete trovarli sul sito ufficiale di FIFA 21