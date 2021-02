FIFA 21 Future Stars: le Stelle del Futuro di Ultimate Team sono nei pacchetti

Come largamente anticipato dai teaser dei giorni scorsi, EA Sports ha presentato la prima squadra delle Stelle del Futuro, ovvero i giocatori più promettenti del panorama calcistico internazionale.

Le carte Future Stars premiano i migliori talenti emergenti sotto i 23 anni che, nonostante abbiano già mostrato un grande potenziale, non si sono ancora affermati come stelle mondiali o non hanno ancora fatto parte delle precedenti campagne Future Stars. Ogni carta presenta un importante bonus alle valutazioni, sulla base del valore che le Stelle del Futuro potrebbero raggiungere al culmine della loro carriera, una volta espresso tutto il loro potenziale. Ecco a voi le prime undici Future Stars:

FIFA 21 Ultimate Team Future Stars | Team 1

Reyna (Borussia Dortmund) - 91

Camavinga (Rennes) - 91

Bergwijn (Tottenham) - 89

Barnes (Leicester City) - 88

Kulusevski (Juventus) - 88

Dest (Barcellona) - 88

Szoboszlai (Lipsia) - 88

James (Chelsea) - 87

Lunin (Real Madrid) - 87

Isak (Real Sociedad) - 86

Diogo Dalot (Milan) - 85

Le undici Future Stars sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team. Le tre carte illuminate in giallo (Reyna, James e Diogo Dalot) riceveranno una seconda variante Future Stars che verrà inserita nel Team 2 a partire da venerdì 12 febbraio. Al Team 1 va inoltre ad aggiungersi Bruno Guimarães (87) dell'Olimpique Lione, protagonista della nuova Sfida Creazione Rosa Player Pick.

A partire dalla seconda settimana della campagna, inoltre, potrete coltivare il talento di alcune Stelle del Futuro selezionate completando gli obiettivi Future Star Academy FUT. Per i giocatori Future Star Academy FUT saranno disponibili obiettivi specifici per ottenere quattro versioni dei loro oggetti Future Stars, per rispecchiare la loro crescita fino all'apice della carriera.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nei pacchetti ci sono anche i giocatori della Squadra della Settimana 18 di FUT 21, che include anche Lautaro Martinez 88, e che di recente FIFA 21 si è aggiornato con la patch 1.12.