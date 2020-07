FIFA 21, gameplay e sorprese: il Reveal Trailer arriva il 23 luglio!

Dopo essersi premurati di lanciare su Steam Star Wars The Old Repblic, i vertici di Electronic Arts fissano per giovedì 23 luglio la data di pubblicazione del Reveal Trailer di FIFA 21, il nuovo simulatore calcistico taragato EA Sports in arrivo a fine anno su PC e console.

L'appuntamento per il "primo contatto" con il gameplay e le novità contenutistiche di FIFA 21 è stato fissato dal colosso videoludico statunitense per le ore 17:00 italiane del 23 luglio, curiosamente nel medesimo orario in cui dovrebbe avere inizio il pre-show dell'evento Xbox Series X.

Il link segnalato da Electronic Arts per la Premiere di FIFA 21 rimanda però al canale YouTube ufficiale di EA Sports FIFA, di conseguenza tendiamo a escludere che possa trattarsi di una presentazione incentrata solo ed esclusivamente sulla versione nextgen di FIFA 21 che, lo ricordiamo, sarà gratis per gli acquirenti delle versioni PS4 e Xbox One grazie al programma Dual Entitlement di EA.

A rigor di logica, il Reveal Trailer mostrerà perciò le primissime scene di gameplay del nuovo kolossal sportivo di EA dopo la presentazione di FIFA 21 all'evento EA Play Live. Sempre in linea puramente teorica, il video che ammireremo alle ore 17:00 del 23 luglio dovrebbe fornire delle indicazioni sul modulo Ultimate Team, sulle novità che caratterizzeranno la Carriera e sugli interventi compiuti dagli sviluppatori per rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco, soprattutto in funzione dell'arrivo di FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X entro fine anno.