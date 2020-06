FIFA 21: GameStop Italia apre i preordini, ecco i bonus

GameStopZing ha aperto i preordini dell'appena annunciato FIFA 21, nuovo gioco sportivo targato Electronic Arts in arrivo il 9 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, in seguito su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Da GameStop è possibile prenotare le edizioni Standard, Champions e Ultimate: di seguito i contenuti di tutte le versioni, mentre più in basso trovate i link per il preordine online.

FIFA 21 Standard

Fino a 3 pacchetti oro rari in FUT 21 (1 a settimana per 3 settimane)

1 oggetto atleta di copertina FUT in prestito (per 5 partite FUT)

1 giocatore a scelta ambasciatore FUT in prestito (1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT)

Divise e oggetti stadio in edizione speciale

FIFA 21 Champions Edition

Accesso anticipato di 3 giorni (dal 6 ottobre)

Fino a 12 pacchetti oro rari in FUT 21 (1 a settimana per 12 settimane)

1 oggetto atleta di copertina FUT in prestito (5 partite FUT)

Talento locale nella modalità Carriera (una giovane promessa locale con potenziale da campione)

1 giocatore a scelta ambasciatore FUT in prestito (1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT)

Divise e oggetti stadio in edizione speciale

FIFA 21 Ultimate Edition

Bonus ottenibili prenotando questa edizione entro il 14 agosto

Oggetto Da tenere d'occhio FUT 21 non scambiabile

Accesso anticipato di 3 giorni (dal 6 ottobre)

Talento locale nella modalità Carriera (una giovane promessa locale con potenziale da campione)

Fino a 24 pacchetti oro rari in FUT 21 (2 a settimana per 12 settimane)

1 oggetto atleta di copertina FUT in prestito (per 5 partite FUT)

1 giocatore a scelta ambasciatore FUT in prestito (1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT)

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

Questi invece i bonus prenotando la Ultimate Edition dopo il 14 agosto

Accesso anticipato di 3 giorni (gioca dal 6 ottobre)

Talento locale nella modalità Carriera (una giovane promessa locale con potenziale da campione)

Fino a 24 pacchetti oro rari in FUT 21 (2 a settimana per 12 settimane)

1 oggetto atleta di copertina FUT in prestito per 5 partite

1 giocatore a scelta ambasciatore FUT in prestito (1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT)

Divise e oggetti stadio in edizione speciale

FIFA 21 prezzo e preordine

FIFA 21 sarà disponibile dal 9 ottobre 2020 su PC e console di attuale generazione, in seguito su PlayStation 5 e Xbox Series X. Effettuando il preordine delle edizioni Champions e Ultimate sarà possibile iniziare a giocare con tre giorni di anticipo, dal 6 ottobre.