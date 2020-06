FIFA 21 e tutti gli altri giochi EA per PC arriveranno anche su Steam

Un messaggio chiaro è arrivato durante l'evento EA Play 2020: tutti i nuovi giochi Electronic Arts per PC arriveranno anche su Steam, tra questi anche FIFA 21 e Star Wars Squadrons, i due titoli di punta della prossima stagione natalizia.

Nelle ultime settimane il negozio digitale di Valve ha visto l'arrivo di una valanga di giochi targati Electronic Arts, tra cui Titanfall 2, Dead Space 3, A Way Out, The Sims 4, Need for Speed Most Wanted, Battlefield 1, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield V, Battlefield Hardline, Mass Effect 3, Mass Effect Andromeda, Star Wars Battlefront e Star Wars Battlefront II, solamente per citarne alcuni.

Non si tratta di un caso isolato ma di un vero e proprio cambio di rotta per il publisher americano, che da ora in poi pubblicherà tutte le sue nuove uscite anche su PC già dal lancio. Questo vuol dire che le edizioni Windows di FIFA, Madden e di tutti gli altri giochi della compagnia non saranno più disponibili in esclusiva su Origin ma abbracceranno anche la piattaforma di distribuzione digitale più diffusa al mondo in ambito PC Gaming. Questa estate anche il servizio EA Access arriverà su Steam, una data di lancio non è stata però fornite.