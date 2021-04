FIFA 21 gratis con Xbox Game Pass ed EA Play: svelata la data d'uscita

A distanza di qualche settimana dalla conferma dell'arrivo di FIFA 21 nel catalogo di Xbox Game Pass grazie ad EA Play, ecco che Microsoft ne svela anche la data d'uscita.

Il calcistico targato Electronic Arts approderà su Xbox Game Pass a partire dal prossimo 6 maggio 2021. Va precisato che, a differenza delle solite new entry del servizio, in questo caso non basta possedere un abbonamento "standard" per poter giocare e, dal momento che il gioco è in arrivo tramite EA Play, è fondamentale disporre di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Non abbiamo informazioni specifiche sulle versioni del gioco in arrivo sul pass, ma è molto probabile che potranno giocarci non solo gli utenti console ma anche quelli PC, vista la recente introduzione dei prodotti EA Play su Xbox Game Pass per PC grazie al nuovo client Electronic Arts.

A proposito delle novità del catalogo del servizio ad abbonamento targato Microsoft, vi ricordiamo che è da ieri disponibile la versione Game Preview di Second Extinction su PC e console. Proprio oggi è stato inoltre introdotto Destroy All Humans su Xbox, PC e Cloud, invece da domani gli abbonati Ultimate potranno giocare in streaming sia Fable III che Fable Anniversary.