FIFA 21: guida ai comandi in movimento, attacco e difesa

FIFA 21 è disponibile ora su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, in questa edizione Electronic Arts ha mantenuto quasi del tutto inalterato il sistema di controllo aggiungendo però qualche piccola novità ai comandi.

Di seguito vi proponiamo la lista completa dei comandi di FIFA 21 per PlayStation 4 e Xbox One (o PC con joypad Xbox) da tenere sempre presenti per effettuare cross, tiri precisi, pallonetti, passaggi filtranti, proteggere la palla e difendere la porta. Per approfondire vi rimandiamo alla guida con i trucchi di FIFA 21 per vincere le partite grazie a una serie di strategie e consigli utili per i nuovi giocatori.

Controlli in attacco

Passaggio rasoterra/Colpo di testa: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

Passaggio alto/Cross/Colpo di testa: Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

Tiro/Tiro al volo/Colpo di testa: Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

Tiro con tempismo: Cerchio, Cerchio su PlayStation 4 (B,B su Xbox One)

Pallonetto: L1 + Cerchio su PlayStation 4 (LB + B su Xbox One)

Tiro preciso: R1 + Cerchio su PlayStation 4 (RB + B su Xbox One)

Tiro rasoterra/Colpo di testa schiacciato: L1 + R1 + Cerchio su PS4 (LB + RB + B su Xbox)

Cross in mezzo: R1 + L1 + Quadrato su PlayStation 4 (RB + LB + X su Xbox One)

Cross tesi: R1 + Quadrato su PlayStation 4 (RB + X su Xbox One)

Cross tesi rasoterra: R1 + Quadrato,Quadrato su PlayStation 4 (RB + X,X su Xbox One)

Passaggio filtrante: Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One)

Tiro fintato: tenere premuto lo stick sinistro in una direzione e premere Cerchio, X su PS4 (B,A su Xbox One)

Passaggio fintato: tenere premuto lo stick sinistro in una direzione e premere Quadrato,X su PlayStation 4 (X,A su Xbox One)

Passaggio filtrante calibrato: R1 + Triangolo su PlayStation 4 (RB + Y su Xbox One)

Controlli in difesa

Cambio automatico giocatore: L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

Scivolata: Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

Rinvio: Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

Ripresa rapida (dopo una scivolata): Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

Affrontare l'avversario che protegge palla: muovere lo stick sinistro verso il giocatore che protegge palla e premere L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One)

Far uscire il portiere: Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One)

Intercettare i cross con il portiere: premere due volte Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox) e tenerlo premuto

Affrontare e trattenere l'avversario: tenere premuto L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One)

Contenere l'avversario: tenere premuto X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

Contenere l'avversario con un compagno: tenere premuto R1 su PlayStation 4 (RB su)

Affrontare un avversario in corsa: tenere premuto R2 + L2 su PlayStation 4 (RT + LT su Xbox)

Cambio manuale giocatore: muovere lo stick destro verso il giocatore da selezionare

Spingere/Strattonare (in prossimita dell'avversario): Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox)

Contrasto deciso: tenere premuto Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

Trattenere durante un inseguimento: tenere premuto Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox)

Controlli in movimento

Movimento giocatore: stick analogico sinistro

Scatto: tenere premuto R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One) e muovere lo stick sinistro verso una direzione

Stop della palla per girarsi verso la porta: premere la levetta sinistra senza direzione e L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

Dribbling frontale: R2 + L2 su PlayStation 4 (RT+LT su Xbox One)

Dribbling laterale: stick analogico sinistro e L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

Dribbling laterale con blocco angolo di posizionamento: stick analogico sinistro e R1+L1 su PlayStation 4 (RB+LB su Xbox One)

Stop palla: R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One) senza muovere lo stick sinistro

Spintonare (solo con la palla in aria): L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One)

Abilità con la palla: movimento dello stick analogico destro

Dribbling lento (solo negli 1 contro 1): R2 + L2 su PlayStation 4 (RT+LT su Xbox One) più una direzione con lo stick analogico sinistro

Proteggere la palla: tenere premuto L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One) e muovere lo stick sinistro verso una direzione

Primo tocco: tenere premuto R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One) e muovere entrambe le levette analogiche verso una direzione

