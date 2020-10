FIFA 21: guida a tutte le Esultanze del gioco e come eseguirle

Come ogni capitolo della saga, anche FIFA 21 fornisce ai giocatori la possibilità di celebrare i propri gol con una grande varietà di esultanze differenti. In particolare, nonostante Electronic Arts ne abbia rimosse alcune per ridurre la tossicità della community, quest’anno ne sono state introdotte altre 14 inedite.

Esultanze Rimosse

Le esultanze che Electronic Arts ha deciso di rimuovere dal gioco per ridurre la tossicità del comparto multiplayer, e cercare di ridurre la frustrazione che tutti i giocatori della serie hanno provato almeno una volta di fronte a chi abusava di queste celebrazioni, sono lo Shush (ovvero la mossa per fare "silenzio" con un dito sulla bocca) e l'A-OK tipico di Dele Alli.

Esultanze Base

Esultanza Caratteristica del Giocatore - premi A (su Xbox) / premi X (su Playstation)

Esultanza Casuale - premi B (su Xbox) / premi Cerchio (su Playstation)

Annulla Esultanza - premi LB + RB (su Xbox) / premi L1 + R1 (su Playstation)

Mosse in Corsa - Selezione 1

Ciucciotto - mantieni X (su Xbox) / mantieni Quadrato (su Playstation)

Braccia Distese - premi X e poi mantieni X (su Xbox) / premi Quadrato e poi mantieni Quadrato (su Playstation)

Mamma Mia - premi Y e poi mantieni Y (su Xbox) / premi Triangolo e poi mantieni Triangolo (su Playstation)

Aeroplano - mantieni R (su Xbox) / mantieni R3 (su Playstation)

Mosse in Corsa - Selezione 2

Indica il Cielo - mantieni R verso l’alto (su Xbox) / mantieni R3 verso l’alto (su Playstation)

Telefono - mantieni R verso il basso (su Xbox) / mantieni R3 verso il basso (su Playstation)

Mani al Cielo - muovi R verso destra e poi mantieni R verso sinistra (su Xbox) / muovi R3 verso destra e poi mantieni R3 verso sinistra (su Playstation)

Andiamo! - muovi R verso sinistra e poi mantieni R verso destra (su Xbox) / muovi R3 verso sinistra e poi mantieni R3 verso destra (su Playstation)

Mosse in Corsa - Selezione 3

Baci - muovi R verso il basso e poi mantieni R verso l’alto (su Xbox) / muovi R3 verso il basso e poi mantieni R3 verso l’alto (su Playstation)

Braccia Rotanti - muovi R verso l’alto e poi mantieni R verso il basso (su Xbox) / muovi R3 verso l’alto e poi mantieni R3 verso il basso (su Playstation)

Uccello In Volo - muovi R verso destra e poi mantieni R verso destra (su Xbox) / muovi R3 verso destra e poi mantieni R3 verso destra (su Playstation)

Mani Sulla Testa - muovi R verso sinistra e poi mantieni R verso sinistra (su Xbox) / muovi R3 verso sinistra e poi mantieni R3 verso sinistra (su Playstation)

Simbolo Del Cuore - muovi R verso il basso e poi mantieni R verso il basso (su Xbox) / muovi R3 verso il basso e poi mantieni R3 verso il basso (su Playstation)

Braccia Al Cielo - muovi R verso l’alto e poi mantieni R verso l’alto (su Xbox) / muovi R3 verso l’alto e poi mantieni R3 verso l’alto (su Playstation)

Mulinello - ruota R in senso orario (su Xbox) / ruota R3 in senso orario (su Playstation)

Mosse Finali - Selezione 1 (Nuova)

Forbici - mantieni LB + premi X (su Xbox) / mantieni L1 + premi Quadrato (su Playstation)

Sfida - mantieni LT + premi 2 volte X (su Xbox) / mantieni L2 + premi 2 volte Quadrato (su Playstation)

Salto Rana (Offline) - mantieni LT + ruota R in senso antiorario (su Xbox) / mantieni L2 + ruota R3 in senso antiorario (su Playstation)

Un Occhio - mantieni RT + premi R (su Xbox) / mantieni R2 + premi R3 (su Playstation)

Spavalda - mantieni RB + premi 2 volte B (su Xbox) / mantieni R1 + premi 2 volte Cerchio (su Playstation)

Entusiasmante - mantieni RT + mantieni R verso l’alto (su Xbox) / mantieni R2 + mantieni R3 verso l’alto (su Playstation)

Piccione - mantieni RB + premi R (su Xbox) / mantieni R1 + premi R3 (su Playstation)

Danza Della Chitarra - mantieni RB + muovi 2 volte R verso l’alto (su Xbox) / mantieni R1 + premi 2 volte R3 verso l’alto (su Playstation)

Scivola Sulle Ginocchia - mantieni RB + muovi 2 volte R verso sinistra (su Xbox) / mantieni R1 + premi 2 volte R3 verso sinistra (su Playstation)

Camminata Veloce (solo Offline) - mantieni LT + muovi 2 volte R verso destra (su Xbox) / mantieni L2 + muovi 2 volte R3 verso destra (su Playstation)

Scivola Sulle Ginocchia e Piroetta - mantieni LB + ruota R in senso orario (su Xbox) / mantieni L1 + ruota R3 in senso orario (su Playstation)

Mosse Finali - Selezione 2

Mossa Finale Caratteristica - premi A (su Xbox) / premi X (su Playstation)

X - mantieni LB + muovi 2 volte R verso il basso (su Xbox) / mantieni L1 + muovi 2 volte R3 verso il basso (su Playstation)

Piroetta a Terra - mantieni RB + ruota R in senso antiorario (su Xbox) / mantieni R1 + ruota R3 in senso antiorario (su Playstation)

Cade! - mantieni LT + premi B (su Xbox) / mantieni L2 + premi Cerchio (su Playstation)

Cellulare - mantieni LT + premi X (su Xbox) / mantieni L2 + premi Quadrato (su Playstation)

Ipnosi - mantieni LT + premi Y (su Xbox) / mantieni L2 + premi Triangolo (su Playstation)

Mostra Rispetto - mantieni LB + premi 2 volte B (su Xbox) / mantieni L1 + premi 2 volte Cerchio (su Playstation)

Mescolare - mantieni LT + premi 2 volte Y (su Xbox) / mantieni L2 + premi 2 volte Triangolo (su Playstation)

Indica il Cielo - mantieni LB + premi B (su Xbox) / mantieni L1 + premi Cerchio (su Playstation)

Danza Spagnola - mantieni LT + muovi 2 volte R verso l’alto (su Xbox) / mantieni L2 + muovi 2 volte R3 verso l’alto (su Playstation)

Giustiziere Del Mondo - mantieni RB + premi 2 volte Y (su Xbox) / mantieni R1 + premi 2 volte Triangolo (su Playstation)

Saluto - mantieni RB + premi Y (su Xbox) / mantieni R1 + premi Triangolo (su Playstation)

Mosse Finali - Selezione 3

Manichino - mantieni LT + mantieni R verso l’alto (su Xbox) / mantieni L2 + mantieni R3 verso l’alto (su Playstation)

Più Forte! - mantieni LT + mantieni R verso destra (su Xbox) / mantieni L2 + mantieni R3 verso destra (su Playstation)

Cuore - mantieni LT + mantieni R verso il basso (su Xbox) / mantieni L2 + mantieni R3 verso il basso (su Playstation)

Peso Morto - mantieni LT + mantieni R verso sinistra (su Xbox) / mantieni L2 + mantieni R3 verso sinistra (su Playstation)

Flauto - mantieni LT + muovi R verso l’alto + muovi R verso il basso (su Xbox) / mantieni L2 + muovi R3 verso l’alto + muovi R3 verso il basso (su Playstation)

Scorpione - mantieni LT + muovi R verso sinistra + muovi R verso destra (su Xbox) / mantieni L2 + muovi R3 verso sinistra + muovi R3 verso destra (su Playstation)

Sorseggiare il Tè - mantieni LT + muovi R verso destra + muovi R verso sinistra (su Xbox) / mantieni L2 + muovi R3 verso destra + muovi R3 verso sinistra (su Playstation)

Foto Di Gruppo - mantieni LT + muovi 2 volte R verso il basso (su Xbox) / mantieni L2 + muovi 2 volte R3 verso il basso (su Playstation)

Scivolata Sulle Ginocchia Sbagliata - mantieni LT + muovi 2 volte R verso sinistra (su Xbox) / mantieni L2 + muovi 2 volte R3 verso sinistra (su Playstation)

Maschera - mantieni LB + muovi 2 volte R verso l’alto (su Xbox) / mantieni L2 + muovi 2 volte R3 verso l’alto (su Playstation)

Breakdance - mantieni RB + muovi 2 volte R verso destra (su Xbox) / mantieni R1 + muovi 2 volte R3 verso destra (su Playstation)

Sulla Cresta dell’Onda - mantieni LB + premi Y (su Xbox) / mantieni L1 + premi Triangolo (su Playstation)

Mosse Finali - Selezione 4

Relax (solo Offline) - mantieni RT + mantieni R verso sinistra (su Xbox) / mantieni R2 + mantieni R3 verso sinistra (su Playstation)

Verme al Contrario - mantieni RB + ruota R in senso antiorario (su Xbox) / mantieni R1 + ruota R3 in senso antiorario (su Playstation)

Salto all’Indietro Senza Controllo - mantieni RT + ruota R in senso orario (su Xbox) / mantieni R2 + ruota R3 in senso orario (su Playstation)

Verticale Sulle Mani - mantieni RT + ruota R in senso antiorario (su Xbox) / mantieni R2 + ruota R3 in senso antiorario (su Playstation)

Salta e Indica - mantieni RT + muovi 2 volte R verso il basso (su Xbox) / mantieni R2 + muovi 2 volte R3 verso il basso (su Playstation)

Scivola e Trascinati Sulle Ginocchia - mantieni LB + muovi R verso il basso + muovi R verso l’alto (su Xbox) / mantieni L1 + muovi R3 verso il basso + muovi R3 verso l’alto (su Playstation)

K.O. - mantieni LB + premi 2 volte X (su Xbox) / mantieni L1 + premi 2 volte Quadrato (su Playstation)

Segno Anche Qui - mantieni RB + premi B (su Xbox) / mantieni R1 + premi Cerchio (su Playstation)

Surf e Fletti i Muscoli - mantieni LT + muovi R verso il basso + muovi R verso l’alto (su Xbox) / mantieni L2 + muovi R3 verso il basso + muovi R3 verso l’alto (su Playstation)

Mostra Orgoglio - mantieni RB + muovi R verso sinistra (su Xbox) / mantieni R1 + muovi R3 verso sinistra (su Playstation)

Fratellino - mantieni LT + premi 2 volte B (su Xbox) / mantieni L2 + premi 2 volte Cerchio (su Playstation)

Vecchietto - mantieni LT + premi R (su Xbox) / mantieni L2 + premi R3 (su Playstation)

Mosse Finali - Selezione 5

Bacia il Terreno - mantieni RT + mantieni R verso destra (su Xbox) / mantieni R2 + mantieni R3 verso destra (su Playstation)

Incredulità - mantieni RT + mantieni R verso il basso (su Xbox) / mantieni R2 + mantieni R3 verso il basso (su Playstation)

Salti all’Indietro - mantieni RT + premi 2 volte X (su Xbox) / mantieni R2 + premi 2 volte Quadrato (su Playstation)

Pace - mantieni RB + premi 2 volte X (su Xbox) / mantieni R1 + premi 2 volte Quadrato (su Playstation)

Ondeggia (solo Offline) - mantieni LT + ruota R in senso orario (su Xbox) / mantieni L2 + ruota R3 in senso orario (su Playstation)

Golf - mantieni RB + muovi R verso sinistra + muovi R verso destra (su Xbox) / mantieni R1 + muovi R3 verso sinistra + muovi R3 verso destra (su Playstation)

Matador - mantieni RT + muovi R verso il basso + muovi R verso l’alto (su Xbox) / mantieni R1 + muovi R3 verso il basso + muovi R3 verso l’alto (su Playstation)

Occhialini - mantieni RT + muovi R verso l’alto + muovi R verso il basso (su Xbox) / mantieni R2 + muovi R3 verso l’alto + muovi R3 verso il basso (su Playstation)

Ballo 3 - mantieni RT + muovi R verso destra + muovi R verso sinistra (su Xbox) / mantieni R2 + muovi R3 verso destra + muovi R3 verso sinistra (su Playstation)

Flessioni - mantieni RB + muovi R verso destra + muovi R verso sinistra (su Xbox) / mantieni R1 + muovi R3 verso destra + muovi R3 verso sinistra (su Playstation)

Il Verme - mantieni RB + ruota R in senso orario (su Xbox) / mantieni R1 + ruota R3 in senso orario (su Playstation)

Danza - mantieni RB + muovi 2 volte R verso il basso (su Xbox) / mantieni R1 + muovi 2 volte R3 verso il basso (su Playstation)

Mosse Finali - Selezione 6

Piroetta e Caduta - mantieni RT + muovi 2 volte R verso l’alto (su Xbox) / mantieni R2 + muovi 2 volte R3 verso l’alto (su Playstation)

Balletto e Piroetta - mantieni RT + muovi 2 volte R verso destra (su Xbox) / mantieni R2 + muovi 2 volte R3 verso destra (su Playstation)

Cammina Sulle Ginocchia - mantieni RT + premi X (su Xbox) / mantieni R2 + premi Quadrato (su Playstation)

Ninna Nanna - mantieni RT + premi Y (su Xbox) / mantieni R2 + premi Triangolo (su Playstation)

Bacia l’Anello - mantieni RT + premi 2 volte Y (su Xbox) / mantieni R2 + premi 2 volte Triangolo (su Playstation)

Tuffo Volante - mantieni RB + mantieni R verso l’alto (su Xbox) / mantieni R1 + mantieni R3 verso l’alto (su Playstation)

Karate - mantieni RB + mantieni R verso destra (su Xbox) / mantieni R1 + mantieni R3 verso destra (su Playstation)

Salto e Calci - mantieni RB + mantieni R verso il basso (su Xbox) / mantieni R1 + mantieni R3 verso il basso (su Playstation)

Maori - mantieni LB + mantieni R verso destra (su Xbox) / mantieni L1 + mantieni R3 verso destra (su Playstation)

Poppante - mantieni LB + mantieni R verso sinistra (su Xbox) / mantieni L1 + mantieni R3 verso sinistra (su Playstation)

Mosse Finali - Selezione 7

Cammina Come Me - mantieni LB + muovi R verso sinistra + muovi R verso destra (su Xbox) / mantieni L1 + muovi R3 verso sinistra + muovi R3 verso destra (su Playstation)

Al Galoppo - mantieni LB + premi R (su Xbox) / mantieni L1 + premi R3 (su Playstation)

Calma (solo Offline) - mantieni LB + premi 2 volte Y (su Xbox) / mantieni L1 + premi 2 volte Triangolo (su Playstation)

Telefonata - mantieni LB + mantieni R verso l’alto (su Xbox) / mantieni L1 + mantieni R3 verso l’alto (su Playstation)

Moto - mantieni LB + mantieni R verso il basso (su Xbox) / mantieni L1 + mantieni R3 verso il basso (su Playstation)

Bella Lì! - mantieni LB + muovi R verso l’alto + muovi R verso il basso (su Xbox) / mantieni L1 + muovi R3 verso l’alto + muovi R3 verso il basso (su Playstation)

Muevelo - mantieni LB + muovi R verso destra + muovi R verso sinistra (su Xbox) / mantieni L1 + muovi R3 verso destra + muovi R3 verso sinistra (su Playstation)

Dammi il Dieci - mantieni LB + muovi 2 volte R verso destra (su Xbox) / mantieni L1 + muovi 2 volte R3 verso destra (su Playstation)

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di FIFA 21. Se siete nuovi giocatori della serie, non perdetevi la guida con i comandi in movimento, attacco e difesa.