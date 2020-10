FIFA 21: la guida alle finalizzazioni a tempo perfette per segnare

Anche in FIFA 21 è presente la feature della finalizzazione a tempo, che consente di concludere un'azione in porta con precisione ancora maggiore. Padroneggiare questa tecnica equivale ad avere quasi sempre il gol assicurato, ma potrebbe essere difficile all'inizio: vediamo insieme come fare.

Innanzitutto questa tecnica richiede che siate in attacco e nella fase finale dell'azione, ovvero nell'area di rigore avversaria. Per effettuare con successo una finalizzazione a tempo, dovrete prima cominciare un tiro in porta normale premendo il tasto Cerchio (B su Xbox). A questo punto, fate molta attenzione al movimento del giocatore che sta tirando: è fondamentale per comprendere il tempismo necessario. Nel momento esatto in cui il piede del calciatore entra a contatto con il pallone, premete una seconda volta, leggermente, il tasto Cerchio. È una questione di pochissimi frame, giusto un paio.

Se avrete colto l'attimo, un indicatore sulla testa del calciatore diventerà verde, segnalandovi il tempismo perfetto con cui avete effettuato il tiro che, con tutta probabilità, risulterà impossibile da parare. Se l'indicatore sarà giallo, significherà che il tiro non è preciso e la palla non andrà nel punto dove avete mirato ma si piazzerà in un'area più o meno ampia lì intorno, che dipende dalla potenza che avete impresso al tiro iniziale. Infine, se avrete sbagliato completamente il tempismo, l'indicatore lampeggerà di rosso e il tiro perderà tutta la sua precisione e risulterà in un fallimento, andando fuori dalla porta o venendo facilmente intercettato dal portiere.

Ricordate quindi, il tempismo è tutto. Non sarà necessario un tiro potente se riuscirete a premere Cerchio una seconda volta al momento giusto: la palla si piazzerà proprio nell'angolino della porta che avevate mirato. Anche se affinate questa tecnica, i giocatori meno abili aumenteranno in ogni caso la probabilità di sbagliare, riducendo la finestra di tempo utile (già molto ristretta) per premere il tasto di tiro la seconda volta. Al contrario, i calciatori più esperti saranno molto più precisi in questa fase del tiro, facilitandovi la finalizzazione.

Nel caso in cui non foste dei fan delle finalizzazioni a tempo, il gioco vi da la possibilità di disattivarle completamente, in modo da non poterle fare accidentalmente durante una partita. Per disattivare le finalizzazioni a tempo, andate nel menu Personalizzazione dal menu principale; selezionate personalizza controlli e poi settate su off le finalizzazioni a tempo. Se volete qualche informazione in più, leggete la nostra guida completa ai controlli di FIFA 21.