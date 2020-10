FIFA 21: la guida per imparare a effettuare i tiri di precisione

Ci sono molti modi per fare gol in FIFA 21, a seconda della situazione in cui si trova il calciatore che ha la palla. Proprio come nella realtà, a volte potrebbe convenire dare preferenza alla precisione piuttosto che alla potenza, ed effettuare quindi un "finesse shot". Vi spieghiamo come e quando farlo.

Il tasto default assegnato al tiro normale nel DualShock è Cerchio (B sul controller Xbox). Come sicuramente saprete, a seconda di quanto tempo lo terrete premuto, il tiro che uscirà sarà più o meno potente. Se doveste ritrovarvi però troppo vicini alla porta avversaria, o se vi foste avvicinati da un'angolazione troppo stretta, con Cerchio il tiro avrà una potenza eccessiva o una curva incontrollabile. Ecco quando entra in gioco il Tiro di precisione. Per effettuarlo dovete premere, contemporaneamente a Cerchio/B, anche il pulsante dorsale R1 (RB su Xbox).



In questo modo il calciatore imprimerà meno potenza al tiro, aumentandone però il controllo e la precisione; l'ideale se il vostro obiettivo è piazzare la palla in un angolino della porta. Tutto sta nel sapere quando usare questo tipo di tecnica per sfruttare bene il posizionamento, in modo tale da battere il portiere con eleganza e anche quando si è già nell'area di rigore, possibilmente in direzione obliqua rispetto al centro. Infatti potreste anche imprimere una curva bizzarra e imprevedibile al tiro, che andrà in porta quasi sicuramente.