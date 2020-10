FIFA 21: guida agli obiettivi bronzo della settimana 1

Per guadagnare più punti esperienza e portare tutti i giocatori al livello 30 entro la fine della Stagione, è utile completare gli obiettivi settimanali disponibili. Vediamo brevemente cosa bisogna fare per completare le sfide Bronzo, già disponibili.

Come per FIFA 20, anche in FIFA 21 avrete due settimane per completare i vari obiettivi. Potrete trovare le sfide nella scheda Obiettivi di Ultimate Team; lì dovresti vedere quelli settimanali nella parte superiore dell'elenco. Dopo aver completato tutti gli obiettivi della Settimana 1 - Bronzo, avrete accesso a quelli Argento e infine Oro.

Obiettivi Bronzo

Segna 3 - 473 xp : Segna 3 gol in qualsiasi modalità di gioco Ultimate Team

: Segna 3 gol in qualsiasi modalità di gioco Ultimate Team Vinci 2 - 473 xp : Vinci due partite qualsiasi in Ultimate Team

: Vinci due partite qualsiasi in Ultimate Team Gioca Squad Battles - 315 xp : Gioca almeno una partita di Squad Battles

: Gioca almeno una partita di Squad Battles Gioca Rivals - 315 xp: Gioca almeno una partita Division Rivals

Una volta completata questa lista, riceverete una ricompensa ulteriore di 175 xp. Non sappiamo ancora quali saranno gli Obiettivi Argento e Oro, ma sappiamo le ricompense finali in xp: 425 e 642 rispettivamente. Aggiorneremo questa pagina una volta che saranno disponibili gli elenchi. Se siete interessati a Ultimate Team, date un'occhiata alla nostra guida per costruire una squadra vincente in FIFA 21.