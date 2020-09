FIFA 21: Haaland tra i giocatori che sono migliorati di più dall'anno scorso

EA Sports sa benissimo come aiutare i propri fan ad ingannare l'attesa per l'uscita di un nuovo capitolo di FIFA... con le classifiche, ovviamente! La pubblicazione dei rating di tutti i calciatori del gioco non solo ha permesso di stilare la Top 100 di FIFA 21, ma anche un'altra serie di liste.

Dall'uscita di FIFA 20 è passata tanta acqua sotto i ponti, e i campionati internazionali dello scorso anno, nonostante i disagi causati dalla pandemia di Coronavirus, hanno permesso a tanti nuovi talenti di esprimersi e accrescere le proprie abilità. Per questo motivo, oggi andiamo alla scoperta dei calciatori di FIFA 21 che sono migliorati di più rispetto alla passata edizione.

Kumbulla 75 (Hellas Verona) +15 OVR

Kulusevski 77 (Piemonte Calcio) +16 OVR

Cordova 75 (América) +13 OVR

Tapsoba 78 (Bayer Leverkusen) +12 OVR

Baumgartner 75 (Hoffenheim) +12 OVR

Haaland 84 (Borussia Dortmund) +11 OVR

Estupinan 79 (Watford) +11 OVR

Greenwood 77 (Manchester United) +10 OVR

Pedro Goncalver 76 (Sporting CP) +10 OVR

Carlos Neva 76 (Granada) +10 OVR

Saka 75 (Arsenal) +10 OVR

Weissman 75 (Real Valladolid) +10 OVR

Davies 81 (Bayern Monaco) +9 OVR

Ihattaren 77 (PSV) +9 OVR

Wijndal 77 (AZ) + 9 OVR

Lundstram 76 (Sheffield Utd) +9 OVR

Rui Silva 79 (Granada) +8 OVR

Luis Maximiano 78 (Sporting CP) +8 OVR

Kamara 77 (Nizza) +8 OVR

Edwards 77 (Vitoria Guimaraes) +8 OVR

Baldock 77 (Sheffield Uts) +8 OVR

Salisu 76 (Southampton) +8 OVR

Dest 75 (Ajax) +8 OVR

Kudus 75 (Ajax) +8 OVR

Romo 75 (Cruz Azul) +8 OVR

Suarex 75 (Watford) +8 OVR

Disasi 75 (Monaco) +8 OVR

A spiccare in classifica è senza dubbio Erling Haaland del Borussia Dortmund, stella norvegese che, dopo essere stata inserita dall'UEFA tra i 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020, non ha tradito le attese. Nella lista, in ogni caso, non mancano tanti altri giovani di talento.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che tra le nostre pagine trovate anche la classifica con i migliori centravanti di FIFA 21. Il gioco verrà pubblicato il 9 ottobre su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch (in edizione Legacy). In un secondo momento arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, dove supporterà l'upgrade gratis dalle console di precedente generazione.