FIFA 21 Headliners: il Team 2 è ora disponibile nei pacchetti

Pochi minuti fa, EA Sports ha messo a disposizione all'interno dei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team la seconda tornata delle Headliners, carte dedicate ai calciatori che, grazie alle loro prestazioni, si sono resi protagonisti della prima parte della stagione.

Le carte Headliners sono davvero speciali, poiché sono di tipo dinamico: oltra ad avere valori potenziati rispetto alle carte in-forma, possono anche migliorare nel corso della stagione 2020/2021 in base alle prestazioni dei rispettivi giocatori. Inoltre, possono anche ricevere un upgrade permanente se la loro squadra riesce a vincere quattro partite consecutivamente nel campionato nazionale.

A rappresentare la Serie A ci sono ben due giocatori: Hirving Lozano del Napoli e Hernandez del Milan. Scopriamo assieme tutte le carte Headliners:

FIFA 21 Headliners | Team 2

Benzema 92 - Real Madrid

Haaland 89 - Borussia Dortmund

Son 89 - Tottenham Hotspur

Lozano 87 - Napoli

Hernandez 87 - Milan

Goretzka 87 - Bayern Monaco

Diego Carlos 86 - Siviglia

Ings 85 - Southampton

Upamecano 84 - Lipsia

Toko-Ekambi 84 - Olimpique Lione

Rafinha 84 - Paris Saint'Germain

Le carte Headliners sono già disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un breve periodo di tempo. Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che è disponibile anche il Team of the Week 15 di FIFA 21 Ultimate Team con Ronaldo 94.