FIFA 21 Icon Moments: c'è pure Maradona 98 nella seconda ondata di Icone

Non solo le carte dell'evento What If, nella giornata di ieri in FIFA 21 Ultimate Team è arrivata anche la seconda ondata delle carte speciali Icone Momenti, dedicate ad alcuni dei calciatori più forti di sempre all'apice della loro carriera.

Le Icon Moments sono delle carte speciali nate per celebrare un momento preciso che ha dato una svolta alla carriera di un calciatore, consacrandolo tra i migliori del panorama calcistico mondiale. Tra le icone di questo secondo set spicca ovviamente Diego Armando Maradona, con una carta dal valore di 98. L'Italia è invece rappresentata da Franco Baresi (94), Andrea Pirlo (93), Gianfranco Zola (91) e Gennaro Gattuso (90).

Icon Moments Set 2 | FIFA 21 Ultimate Team

98

Diego Maradona (Argentina)

95

Lev Yashin (Russia)

Ronaldinho (Brasile)

94

Xavi Hernández (Spagna)

Éric Cantona (Francia)

Lothar Matthäus (Germania)

Ruud Gullit (Olanda)

Marco van Basten (Olanda)

Franco Baresi (Italia)

93

Samuel Eto’o (Camerun)

Kenny Dalglish (Scozia)

Andrea Pirlo (Italia)

Peter Schmeichel (Danimarca)

Gary Lineker (Inghilterra)

Emilio Butragueño (Spagna)

Bobby Moore (Inghilterra)

Javier Zanetti (Argentina)

92

Bastian Schweinsteiger (Germania)

Laurent Blanc (Francia)

Roberto Carlos (Brasile)

Sócrates (Brasile)

Gheorghe Hagi (Romania)

Robert Pirès (Francia)

Alan Shearer (Inghilterra)

Steven Gerrard (Inghilterra)

91

Marc Overmars (Olanda)

Frank Rijkaard (Olanda)

Deco (Portogallo)

Rio Ferdinand (Inghilterra)

Franco Zola (Italia)

Rui Costa (Portogallo)

90

Ashley Cole (Inghilterra)

Gennaro Gattuso (Italia)

Sol Campbell (Inghilterra)

