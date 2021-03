FIFA 21 Icon Moments: Pelé, Zidane e Baggio nell'ultima ondata di Icone

Come preannunciato, EA Sports ha messo a disposizione di tutti i giocatori FIFA 21 Ultimate Team anche 'ultima ondata di Icon Moments, carte speciali che celebrano alcuni dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

Le Icon Moments sono delle carte speciali nate per celebrare un momento preciso che ha dato una svolta alla carriera di un calciatore, consacrandolo tra i migliori del panorama calcistico mondiale. Dopo Diego Armando Maradona, che ha guidato il secondo set di Icon Moments, arriva finalmente Pelé, stella brasiliana che può vantare un overall ancora più alto pari a 99. Seguono Zinedine Zidane con 97, Paolo Maldini e Garrincha con 95, e Roberto Baggio e Thierry Henry con 94. L'Italia è anche rappresentata da Fabio Cannavaro con 93, Christian Vieri con 91 e Gianluca Zambrotta con 90.

Icon Moments Set 3 | FIFA 21 Ultimate Team

99

Pelé - Brasile

97

Zinedine Zidane - Francia

95

Garrincha - Brasile

Paolo Maldini - Italia

94

Roberto Baggio - Italia

Thierry Henry - Francia

93

Hugo Sánchez - Messico

Raúl González - Spagna

Fabio Cannavaro - Italia

Ryan Giggs - Galles

Ruud van Nistelrooy - Olanda

Rivaldo - Brasile

92

Petr Čech - Repubblica Ceca

Juan Román Riquelme – Argentina

Ronald Koeman - Olanda

Kaká - Brasile

Miroslav Klose - Germania

Edwin van der Sar - Olanda

Clarence Seedorf - Olanda

David Trezeguet - Francia

Michael Owen - Inghilterra

Marcel Desailly - Francia

Andriy Shevchenko - Ucraina

91

Pep Guardiola - Spagna

Christian Vieri - Italia

Emmanuel Petit - Francia

Claude Makélélé - Francia

Jari Litmanen - Finlandia

Roy Keane - Irlanda

Frank Lampard - Inghilterra

90

Gianluca Zambrotta - Italia

Ian Wright - Inghilterra

89

Hidetoshi Nakata - Giappone

