FIFA 21: LaLiga rinnovata per dieci anni, FIFA 20 è da record

Dopo la presentazione di FIFA 21 della scorsa settimana, arrivano ora ulteriori dettagli sul progetto: EA Sports ha infatti annunciato di aver rinnovato ed esteso la propria collaborazione con LaLiga per altri dieci anni, fino al 2031.

Una bella notizia per gli amanti del campionato di calcio spagnolo, che avranno così la certezza di poter continuare a utilizzare squadre come Real Madrid e Barcellona, tra le più amate in assoluto dalla community di FIFA, non a caso LaLiga può contare sul maggior numero di sostenitori, come dimostra anche la vasta presenza di calciatori spagnoli in FIFA Ultimate Team e nelle squadre Team of the Week, Team of the Season e Team of the Year.

EA Sports ha colto la palla al balzo per annunciare che FIFA 20 è il gioco della serie più venduto di sempre con una crescita di giocatori pari al 10% su base annua, il numero di contenuti inoltre è cresciuto del 260% rispetto a FIFA 19.

FIFA 21 uscirà a ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (in versione Legacy Edition), il gioco sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X al lancio delle due console, con aggiornamento Next-Gen gratis per chi ha comprato le edizioni PS4 e Xbox One.