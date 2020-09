FIFA 21, la lista delle squadre e degli stadi: niente Serie B e Nazionale Italiana

A poche settimane dalla pubblicazione, attesa per il 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, EA Sports ha ufficializzato la lista delle squadre e degli stadi inclusi in FIFA 21.

La compagnia canadese ha snocciolato qualche numero, specificando che nella nuova edizione del suo gioco calcistico saranno inclusi oltre 17.000 giocatori, più di 700 squadre provenienti e oltre 30 campionati. Di stadi su licenza, invece, ce ne saranno ben 95. Le liste sono lunghissime, pertanto preferiamo concentrarci su quelle relative all'Italia, rimandandovi al sito ufficiale per la consultazione di tutte le squadre di FIFA 21 e di tutti gli stadi di FIFA 21.

Squadre Serie A

Atalanta

Benevento

Bologna

Cagliari

Crotone*

Fiorentina

Genoa

Hellas Verona

Inter

La Spezia*

Lazio

Milan

Napoli

Parma

Piemonte Calcio*

Roma FC*

Sampdoria

Sassuolo

Torino

Udinese

Squadre Resto del mondo

Brescia

Chievo Verona

Empoli

Lecce

Spal

*Licenza assente. Le squadre con l'asterisco hanno divise, loghi o nomi generici, ma giocatori reali.

In FIFA 21 non sarà presente la Serie B, neppure con nomi fittizi come accaduto in passato. Brescia, Chievo Verona, Empoli, Lecce e Spal ci saranno, ma figureranno tra le squadre del resto del mondo. Inoltre, è stata confermata l'assenza della licenza della Nazionale Italiana, quindi mancheranno i kit e i loghi reali. L'unico stadio italiano con licenza, invece, sarà San Siro, al quale andrà ad aggiungersi un'arena ambientata a Milano per Volta Football.

Ne approfittiamo per ricordarvi che FIFA 21 non avrà una demo. Il gioco uscirà anche su PS5 e Xbox Series X, dove supporterà l'upgrade gratis dalle edizioni di precedente generazione.