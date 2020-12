FIFA 21 e Loot Box: l'ultimo update ha aggiunto la funzione del 'blocco regionale' di FUT?

Con il nuovo aggiornamento di FIFA 21, successivo all'update per la nextgen di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X/S, Electronic Arts sembrerebbe aver aggiunto una funzione per il "blocco regionale" di FIFA Ultimate Team.

I curatori del portale social di FUT Watch hanno infatti rintracciato delle porzioni di codice all'interno dell'ultima patch che riferiscono l'introduzione di questa funzionalità. In una delle righe di codice viene citata anche la frase che, presumibilmente, verrà mostrata a schermo agli utenti che non potranno più accedere al menù ingame e alle modalità di FIFA 21 Ultimate Team dopo la sua attivazione da parte di EA: "Allo stato attuale, i servizi di FIFA ULTIMATE TEAM non sono accessibili per via della richiesta avanzata dalle autorità della tua regione".

L'implementazione di questa funzione, quindi, dovrebbe consentire a Electronic Arts di bloccare l'accesso a FUT da parte degli utenti di FIFA 21 in quei Paesi dove le autorità locali decideranno di avviare delle cause per l'ormai nota diatriba sulle Loot Box e sulla loro equiparazione a gioco d'azzardo.

È di pochi giorni fa, d'altronde, la notizia della causa intentata in California contro FIFA 21 da parte di chi ritiene che EA abbia utilizzato un'Intelligenza Artificiale che aumenta di proposito il proprio livello di difficoltà per indurre gli utenti a ricorrere alle Loot Box di FUT per incrementare le proprie possibilità di vittoria.