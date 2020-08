FIFA 21: il Microsoft Store svela il peso su console current gen

L'ultimo aggiornamento alla scheda ufficiale di FIFA 21 sul Microsoft Store ha svelato lo spazio richiesto per l'installazione della versione currentgen del simulatore calcistico di Electronic Arts.

In base alle indicazioni fornite dai curatori del negozio digitale della casa di Redmond, la versione Xbox One di FIFA 21 Standard Edition richiederà un totale di 50,01 GB di spazio su hard disk per poter essere installata ed eseguita. Il medesimo dato viene riportato anche sulla pagina Steam di FIFA 21 ma solo indirettamente, ossia con la doppia scheda per le specifiche minime e raccomandate che invita gli utenti a riservare 50 GB di spazio su disco prima di provvedere all'installazione del gioco su PC.

Per quanto riguarda la versione PS4 di FIFA 21, nel momento in cui scriviamo le schede su PlayStation Store delle edizioni Standard e da collezione non offrono chiarimenti sullo spazio occupato dal gioco, anche se, a rigor di logica, non dovrebbe discostarsi di molto da quello della versione Xbox One.

A chi intende disinstallare FIFA 20 per fare spazio a FIFA 21, ricordiamo infine che l'attuale edizione del kolossal calcistico di EA Sports occupa 49,04 GB su Xbox One, 45,78 GB su PlayStation 4 e 50 GB su PC (in base alle specifiche illustrate su Origin). L'esiguo spazio aggiuntivo richiesto dal prossimo capitolo della serie sportiva di Electronic Arts non dovrebbe perciò causare particolari problemi di "gestione dell'inventario digitale" da parte degli appassionati. A questo punto non ci resta che ricordarvi che FIFA 21 arriverà su PC e console current-gen il 9 ottobre: nell'attesa, vi riproponiamo il nostro video con tutte le novità di FIFA 21 dalla Carriera a Volta.