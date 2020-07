FIFA 21, tante migliorie alla Carriera: arriva la Simulazione Partita Interattiva

Dopo aver pubblicato il reveal trailer di FIFA 21, EA Sports ha cominciato a snocciolare alcune delle novità che caratterizzeranno il nuovo capitolo della serie calcistica, destinato ad arrivare anche sulle piattaforme di prossima generazione PS5 e Xbox Series X. Quest'anno, gli sviluppatori sono seriamente intenzionati a migliorare la Carriera.

Da sempre una delle portate principali dell'offerta ludica della serie, in FIFA 21 la Modalità Carriera vedrà l'introduzione di un bel po' di meccaniche, volte a donare maggior profondità agli incontri, al mercato e all'allenamento, e a conferire un maggiore controllo sulla crescita della squadra. Una su tutte, la funzionalità Simulazione partita interattiva, grazie alla quale potrete entrare ed uscire dalle partite in qualsiasi momento per influenzare il corso dell'azione, o prendere il controllo nei momenti chiave, compresi i calci di rigore e le punizioni, per modificare l'esito del match. Avrete accesso ai dati della partita e avrete modo di effettuare i cambi direttamente dalla simulazione basandovi sulle statistiche dell'incontro, sul rendimento e sulla stanchezza dei giocatori.

EA Sports sta mettendo a punto anche nuovo sistema di crescita per gestire più nel dettaglio i progressi dei giocatori e, ad esempio, trasformare i terzini in ali o i centrocampisti difensivi in difensori centrali per riempire un ruolo scoperto. Il nuovo attributo Lucidità offrirà invece ulteriori informazioni sulle prestazioni della squadra indicando il possibile comportamento dei calciatori nei momenti chiave della partita. Potrete aumentare quest'attributo mediante il nuovo sistema Allenamento attivo, che permetterà di creare sessioni di allenamento di gruppo per migliorare il grado di finalizzazione degli attaccanti o la capacità dei difensori di effettuare contrasti decisivi.

Le novità non terminano qui: il nuovo sistema per la gestione delle attività permetterà di creare un programma di allenamento settimanale per la squadra, mentre il mercato sarà rinvigorito da nuove opzioni per ingaggiare i giocatori. Le trattative saranno più realistiche: potrete ad esempio chiedere calciatori in prestito con diritto di riscatto, scegliendo se fissare o meno in anticipo il prezzo del loro cartellino per assicurarvi nuovi talenti e rispondere alle proposte di scambio avanzate dalle squadre dell'IA nel tentativo di rafforzare la vostra rosa. Previsti, infine, dei miglioramenti all'intelligenza artificiale degli avversari, sia in attacco che in difesa, volti a migliorare il processo decisionale in fase di marcatura, contrasto, passaggio e dribbling.

Cosa ne pensate di tutte queste novità? FIFA 21 uscirà il 2 ottobre su PS4, Xbox One, PC e in versione Legacy su Nintendo Switch. Successivamente debutterà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. FIFA 21 sarà un gioco Dual Entitlement, ciò significa che le versioni PS4 e Xbox One riceveranno l'upgrade gratis su PS5 e Xbox Series X.