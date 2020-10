FIFA 21: i migliori giocatori in scadenza di contratto

Nonostante il meccanismo che gestiva i rinnovi dei contratti da parte dell’intelligenza artificiale nei precedenti capitoli sia stato messo a punto, troverete comunque alcuni top player disponibili per l’acquisto a parametro zero subito dopo l’inizio della vostra carriera su FIFA 21.

Questa possibilità non è frutto di bug o di errori di programmazione, ma rispecchia molto fedelmente l’attuale situazione delle scadenze di contratto di alcuni dei migliori calciatori d’europa. Sfruttando questa situazione potrete quindi accaparrarvi alcuni talenti assoluti a costo zero, e dovrete solamente pagare loro lo stipendio e attendere la fine della prima stagione affinché possano svincolarsi e unirsi ufficialmente alla vostra squadra. Vediamo quindi una lista dei migliori giocatori in scadenza che potete ingaggiare a parametro zero all’inizio della prima stagione.

Migliori Giocatori a Parametro Zero

Lionel Messi (AD, Barcellona) - probabilmente non servono parole per descrivere il giocatore più forte, almeno sulla carta, di FIFA 21, e sicuramente tra i più forti della storia del calcio: Messi è un calciatore incredibile, e con il suo 94 di overall farebbe le fortune di chiunque riuscisse a convincerlo a unirsi alla propria squadra a giugno 2021, a parametro zero. Tuttavia, questo sarà possibile solamente per un top club europeo, anche a causa dell’onerosissimo contratto di 560.000 euro a settimana , cifra comunque proporzionata ad un giocatore che anche a 33 anni continua a valere più di 100 milioni di euro.

. David Alaba (DC) - con i suoi 28 anni d’età , e uno stipendio decisamente più abbordabile dei giocatori precedenti (circa 100.000 euro a settimana ), è probabilmente il giocatore in scadenza che, se preso a parametro zero, potrebbe regalare le maggiori soddisfazioni ai suoi allenatori: un acquisto del genere significherebbe infatti blindare la difesa con uno dei migliori in europa nel suo ruolo, e mantenere comunque un ottimo margine di rivendita.

Altri Importanti Giocatori in Scadenza

Samir Handanovic (POR, Inter) - 35 anni / 88 overall / stipendio: 100.000 euro a settimana

Angel di Maria (AD, PSG) - 32 anni / 87 overall / stipendio: 190.000 euro a settimana

Luka Modric (CC, Real Madrid) - 34 anni / 87 overall / stipendio: 260.000 euro a settimana

Giorgio Chiellini (DC, Piemonte Calcio) - 35 anni / 87 overall / stipendio: 94.000 euro a settimana

Memphis Depay (AT, Olympique Lione) - 26 anni / overall 85 / stipendio: 115.000 euro a settimana

Georginio Wijnaldum (CC, Liverpool) - 29 anni / 85 overall / stipendio: 150.000 euro a settimana

