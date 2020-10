FIFA 21 con Milan e Inter: un murales di Jorit celebra la Milano calcistica

Electronic Arts e il famoso street artist Jorit lanciano un messaggio di aggregazione con un murales a tema FIFA 21 su Milan e Inter che celebra la Milano calcistica e gli appassionati del simulatore targato EA Sports.

Il murales è apparso nella mattinata di mercoledì 7 ottobre in Corso di Porta Ticinese. Nell'opera d'arte firmata da Jorit, due giovanissimi tifosi di Inter e Milan volgono il loro sguardo sullo spettatore con due volti simmetrici, opposti ma complementari.

Il messaggio di Jorit ed Electronic Arts invita perciò i fan delle due compagini meneghine più illustri a superare ogni barriera e annullare le proprie diversità, senza per questo abbandonare una sana rivalità sportiva.

L'opera in questione, in rappresentanza del concetto di "Win as One", viene contestualizzata nel territorio della passione sportiva e s'inserisce nel percorso intrapreso da Jorit con la Human Tribe, una visione profonda dell'essere umano nella metafora del passaggio dall'infanzia all'età adulta. Il murales di Jorit potrà essere ammirato in Corso di Porta Ticinese fino al 25 ottobre.

L'iniziativa promozionale lanciata dalla divisione EA Sports del colosso videoludico americano, in collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia, ci ricorda l'uscita ormai imminente di FIFA 21, attesa per il 9 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. FIFA 21 uscirà anche su PS5 e Xbox Series X (e Series S), con un upgrade grafico e contenutistico scaricabile gratuitamente da chi acquisterà la relativa versione current-gen.