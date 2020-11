FIFA 21 nextgen: nuovi dettagli su grafica e gameplay per PS5 e Xbox Series X/S

Dalle colonne del PlayStation Blog, EA Sports condivide tutta una serie di dettagli sull'update nextgen di FIFA 21, partendo ovviamente dalle migliorie offerte tra grafica, gameplay e funzionalità esclusive della versione PS5 del simulatore calcistico.

Gabe Zaro del Global Community Team di EA Sports parte dalla conferma del pieno supporto di FIFA 21 al controller DualSense e alle sue caratteristiche evolute. Il rappresentante di Electronic Arts specifica ad esempio che i grilletti adattivi incrementeranno la loro resistenza man mano che i giocatori si stancheranno, in modo tale da consentire agli utenti di percepire la "pesantezza" delle game degli atleti.

Sempre grazie al DualSense, su PlayStation 5 sarà possibile percepire un feedback maggiore durante i tackle più duri rispetto ai contrasti leggeri, oppure quando i giocatori appoggiano il piede a terra per trovare una posizione vantaggiosa durante i calci d'angolo o le punizioni dal limite.

Per quanto concerne il comparto grafico, e quindi anche le trasposizioni nextgen di FIFA 21 per Xbox Series X e S, il titolo vanterà un sistema di illuminazione differita chiamato LiveLight Rendering: il suo utilizzo promette di creare ambienti di gioco ancora più realistici e immersivi, insieme agli interventi compiuti dagli sviluppatori sui modelli poligonali e sulle animazioni dei calciatori. Il lancio dell'update nextgen di FIFA 21 è previsto per il 4 dicembre su PS5, Xbox Series X e Series S: chi ha già acquistato il titolo su PS4 o Xbox One potrà scaricare gratuitamente la versione di nuova generazione tramite il sistema Dual Entitlement di EA.