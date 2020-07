FIFA 21: le novità di gameplay, dal Dribbling agile al Posizionamento intelligente

Dopo averci offerto uno sguardo sulla prossima iterazione della sua serie calcistica con il reveal gameplay di FIFA 21 e presentato Kylian Mbappé come atleta di copertina, EA Sports ha cominciato a snocciolare tutte le novità contenutistiche e ludiche della produzione.

Ieri abbiamo già analizzato tutte le aggiunte alla Modalità Carriera di FIFA 21: adesso, invece, ci concentriamo sulle novità per il gameplay, descritto da EA Sports come "il più evoluto nella storia di FIFA". Cominciamo con il Dribbling agile, un gioco di gambe veloce che garantisce un maggiore controllo e reattività negli uno contro uno, che sarà affiancato da nuove mosse abilità come il dribbling ad aggirare l'avversario e la finta di trascinare palla con giravolta, che forniscono ulteriori mezzi per superare i difensori.

L'importanza di tenere la posizione giusta in campo sarà aumentata dal nuovo Posizionamento intelligente. Gli attaccanti più abili attenderanno prima di inserirsi rimanendo in linea con l'ultimo difensore per non finire in fuorigioco, i registi cercheranno di ritagliarsi lo spazio per agire tra le linee, mentre i difensori migliori chiuderanno le linee di passaggio in maniera più efficace. Con gli Inserimenti creativi verranno invece fornite nuove opzioni per determinare il movimento dei compagni senza palla, rappresentando un enorme passo avanti nella costruzione della manovra per il superamento della difesa.

EA Sports promette inoltre scontri più verosimili, grazie ai quali i momenti cruciali, come le mischie davanti alla porta, la lotta per il possesso palla a centrocampo e i duelli in attacco, si risolveranno in maniera più naturale rispetto al passato. Rivisti anche diversi fondamentali del calcio sulla base dei suggerimenti della community, al fine di migliorare la qualità del gioco in ogni zona del campo con colpi di testa manuali, bloccaggi più bilanciati, passaggi più intelligenti e una migliore reattività per offrire un maggiore controllo con e senza palla. In ultimo, ma non per importanza, la Modalità Competitiva, che riprenderà lo stile di gioco dei migliori giocatori di FIFA creando avversari con un'ampia serie di mosse abilità, dribbling e tattiche per fornire una sfida più impegnativa e gratificante a livello Leggenda o Estremo.

Cosa ne pensate di queste novità? Il reveal completo del gameplay di FIFA 21, così come quello della Carriera, è atteso per il mese di agosto. FIFA 21 uscirà il 2 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e in versione Legacy su Nintendo Switch. Dopodiché, debutterà anche su PS5 e Xbox Series X con tanto di programma Dual Entitlement, che permetterà di fare l'upgrade gratis su PS5 e Xbox Series X a partire dalle versioni PS4 e Xbox One.