FIFA 21, tutte le novità in video: dalla Carriera a Volta!

Il celebre franchise di simulazione calcistica targato Electronic Arts è pronto a fare ritorno sul mercato videoludico anche quest'anno: quali novità porterà con sé?

Il mese di agosto è stata l'occasione scelta dalla software house per presentare molti dei dettagli che contraddistingueranno FIFA 21. La comunicazione di EA si è in particolar modo focalizzata sulle caratteristiche della nuova modalità Carriera e del ritorno del calcio di strada, già grande protagonista in FIFA 20. Su quest'ultimo fronte, il nostro Gabriele Carollo vi ha potuto di recente raccontare tutte le sue impressioni in un ricco provato della Modalità Volta di FIFA 21.

Per fare il punto e presentarvi tutte le novità in arrivo in FIFA 21, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato al titolo calcistico. Come da tradizione, i giocatori appassionati di calcio possono trovare il filmato direttamente in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!

Quest'anno FIFA 21 approderà sul mercato videoludico in formato sia current sia next gen. Tra le piattaforme supportate figurano dunque sia PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, sia PlayStation 5 e Xbox Series X. A queste si aggiunge ovviamente anche la versione PC. In chiusura, ricordiamo che EA ha già confermato che FIFA 21 non supporterà il gioco cross gen.