FIFA 21 verso un nuovo livello: screenshot 4K e novità PS5 e Xbox Series X

Prova il nuovo livello, è questo lo slogan scelto da Electronic Arts per promuovere FIFA 21 (e Madden NFL 21) su PlayStation 5 e Xbox Series X. Il gioco di calcio EA Sports arriverà a ottobre con caratteristiche esclusive per le edizioni next-gen.

Illuminazione e rendering

Nuovi ambienti autentici, resi possibili da un nuovo sistema di illuminazione differita, creano esperienze calcistiche ultra realistiche e giocatori resi fedelmente, migliorando il gioco in ogni parte dello stadio.

Corpi reinventati

La tecnologia next-gen crea una definizione più profonda dei fisici dei giocatori, mentre l'illuminazione dinamica accentua dettagli come facce, capelli e divise per portare gli atleti ad un nuovo livello di realismo.

Controller aptico

Il nuovo controller DualSense su PlayStation 5 con feedback aptico pieno e reattivo rende più intensa l'esperienza di gioco, permettendoti di sentire il ritmo della partita nelle tue mani.

Tempi di caricamento

I tempi di caricamento più rapidi ti consentono di entrare in partita più velocemente che mai. Non perdere mai la concentrazione, con gli ambienti dello stadio che verranno caricati con una velocità senza precedenti, facendoti entrare in partita all'istante.

Meteo

Guarda gocce d'acqua infrangersi su panchine zuppe d'acqua e fredda neve invernale accumularsi sul campo in un nuovo incredibile livello di dettaglio. Le condizioni meteo hanno effetto anche sui vestiti degli atleti per concordare con le variabili ambientali.

Vivi la partita

Le nuove reazioni dei giocatori, della panchina e dei tifosi ti trasmettono tutta la passione di una vittoria all'ultimo minuto. I filmati prima della partita regalano un'esperienza audiovisiva coinvolgente senza precedenti che ti fanno vivere i suoni e le immagini di una partita vera.

Movimenti dei giocatori

Il motore di gioco per le animazioni di Madden tiene conto delle statistiche reali degli atleti per creare movimenti fluidi durante l'accelerazione, la corsa e i cambi di direzione.

Umanizzazione dei movimenti

Dalla sistemazione dei parastinchi all'89esimo minuto alle grida per un passaggio nella end zone, l'umanizzazione dei giocatori sblocca i comportamenti più realistici mai visti in un videogioco sportivo

Electronic Arts ha anche pubblicato una serie di immagini in 4K, ricordiamo che i preordini di FIFA 21 sono aperti anche in Italia, il gioco sarà disponibile dal 9 ottobre 2020 su PC (anche su Steam), PS4, Xbox One e Nintendo Switch, più avanti entro fine anno su PlayStation 5 e Xbox Series X. Acquistando le versioni PS4 e Xbox One riceverete l'aggiornamento gratis alle edizioni PS5 e Xbox Series X.