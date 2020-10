FIFA 21 è già in offerta su Amazon, gli sconti del Prime Day 2020

FIFA 21 è uscito da pochissimi giorni ma è già possibile acquistarlo a prezzo scontato grazie al Prime Day 2020 di Amazon in corso il 13 e 14 ottobre. Ecco la nuova offerta su FIFA 21 per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

La Standard Edition per PS4 e Xbox One costa 49.99 euro (anzichè 69.99 euro) mentre la Legacy Edition per Nintendo Switch ha un prezzo di 44,99 euro. Leggermente scontata anche la Champions Edition che passa da 89.99 euro a 84,99 euro, la versione più conveniente resta però quella standard, venduta a meno di 50 euro.

FIFA 21 Offerta

