FIFA 21 è in offerta a soli 19,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X

Ottima offerta da parte di Amazon per recuperare l'ultimo capitolo della serie calcistica più venduta: FIFA 21 è in offerta a soli 19,99 euro per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X, si tratta del prezzo più basso dalla sua uscita.

Il calo di prezzo è presumibilmente dovuto alla fine del campionato di calcio di Serie A avvenuta nella giornata di ieri, che ha visto trionfare l'Inter (che ha vinto il campionato con qualche giornata di anticipo) ed aggiudicarsi la zona Champions League Milan, Atalanta e Juventus.

Se non avete ancora avuto modo di giocare a FIFA 21 e volete provare a ribaltare i risultati ufficiali di ieri, questa potrebbe essere l'occasione giusta per farlo vostro, bastano solamente 19,99 euro per acquistare l'ultima versione del gioco di calcio di FIFA per Playstation 4, PlayStation 5 (aggiornamento gratuito dalla versione per PlayStation 4), Xbox One e Series X (aggiornamento gratuito della versione Xbox One).

Di seguito i link alle offerte:

Il titolo, che vanta il maggior numero di licenze ufficiali rispetto ai titoli della concorrenza, può offrirci ancora diversi mesi di divertimento, in attesa del nuovo capitolo atteso per il 24 settembre per tutte le console attualmente in commercio.