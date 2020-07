FIFA 21: offerte e sconti per il preordine da Unieuro

Anche la catena Unieuro ha aperto i preordini di FIFA 21, nuovo episodio della serie calcistica di Electronic Arts in arrivo a ottobre (e non a settembre, come da abitudine) su tutte le console e ovviamente su PC.

Da Unieuro è possibile prenotare FIFA 21 Standard Edition a 59.99 euro anzichè 69.99 euro nei formati PlayStation 4 e Xbox One, risparmiando così dieci euro sul prezzo di listino. Lo stesso prezzo è applicato alla versione PC mentre l'edizione Legacy per Nintendo Switch costa 49.99 euro, la Champions Edition (PS4 e Xbox One) può essere invece acquistata a 89,99 euro.

FIFA 21 è uno dei titoli supportati dal programma Dual Entitlement di Electronic Arts, questo vuol dire che acquistando il gioco per PlayStation 4 e Xbox One riceverete la rispettiva versione Next-Gen per PS5/Xbox Series X gratis e senza costi aggiuntivi di nessun tipo non appena sarà disponibile. Unieuro aderisce all'offerta dunque prenotando o acquistando il gioco sul sito o nei negozi della catena avrete la certezza di ottenere l'edizione PS5 e Xbox Series X al lancio, gratis.



