FIFA 21 ottiene la licenza della Nazionale Italiana: svelato il kit

EA Sports Italia e la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) sono liete di annunciare la partnership che ha portato all'introduzione del kit ufficiale della Nazionale Italiana in FIFA 21.

D'ora in avanti i calciatori azzurri scenderanno in campo con la divisa ufficiale realizzata dalla Puma in due differenti varianti, azzurra e bianca, e potranno anche apprezzare gli striscioni a tema nella "Scala del calcio" di San Siro. Potete ammirare i kit indossati da calciatori come Giorgio Chiellini, Ciro Immobile, Alessandro Florenzi e Marco Verratti nelle immagini allegate in calce a questa notizia.

I nuovi kit della Nazionale Italiana sono arrivati nel gioco nell'ambito della grande patch 1.14 di FIFA 21, ora disponibile su tutte le piattaforme. L'update, grande circa 3 GB, ha inserito ulteriori dettagli nella biografia dei giocatori nella modalità Ultimate Team, la possibilità di saltare gli intermezzi in Volta Football, nuovi volti per i giocatori e ha risolto diverse problematiche all'interfaccia utente e alla modalità Carriera. Ne approfittiamo per ricordare che nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team è arrivata la Squadra della Settimana 21 con calciatori come Lukaku (88), Meret (82) e Aubameyang (88).