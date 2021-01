FIFA 21, Title Update 8 disponibile: le novità della Patch 1.11 per PlayStation, Xbox e PC

Nella giornata di ieri EA Sports ha pubblicato il primo, grande aggiornamento dell'anno per FIFA 21. La Patch 1.11, anche identificata con la dicitura Title Update #8, è già disponibile su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e interviene su molteplici aspetti del gioco, dal gameplay a Ultimate Team, fino a Volta Football.

Per quanto concerne il gameplay, si segnalano degli importanti cambiamenti alla tattica del pressing attivabile con i tasti direzionali. Tanto per cominciare, la durata della tattica prima di dover attendere il cooldown è stata diminuita da 20 a 15 secondi. Una volta richiesto il pressing il suo effetto sarà percepibile dopo due secondi, inoltre nelle situazioni in cui una difesa utilizza il pressing e rientra in possesso del pallone, la tattica non rimarrà attiva in maniera automatica alla successiva perdita di possesso. Modifiche anche alle abilità Doppio Passo e Doppio Passo Inverso, che non vengono più considerate delle mosse abilità facili, pertanto saranno meno efficaci se concatenate assieme durante il movimento. A tal fine sono state rallentate le animazioni ed è stata diminuita la velocità di transizione del giocatore al termine di entrambe le mosse.

In FIFA Ultimate Team i giocatori vedranno il modello del proprio pallone, non più quello selezionato dall'avversario. Le partite Squad Battles cooperative adesso possono essere messe in pausa, senza un limite di tempo. Nella Modalità Carriera il potenziale dei calciatori giovani è stato allineato alla regione calcistica dalla quale provengono, mentre in Volta Football sono state sistemate delle acconciature che non venivano visualizzate correttamente. In Pro Club adesso i colori delle scarpette vengono salvati correttamente.

EA Sports ha inoltre risolto dei problemi esclusivi delle versioni PS5 e Xbox Series X di FIFA 21, basate sul motore di gioco next-gen. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere le note della patch 1.11 di FIFA 21.