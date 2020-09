FIFA 21: prenota e ricevi accesso anticipato, divise FUT e pacchetti rari

FIFA 21 sta per arrivare, il nuovo gioco di calcio Electronic Arts esce il 9 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, in seguito (entro fine anno) anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, con supporto Smart Delivery e aggiornamento gratis. Ma quali sono i reali vantaggi per chi decide di preordinare FIFA 21?

Prenotando le edizioni Champions Edition e Standard Edition avrete accesso ai seguenti contenuti aggiuntivi:

FIFA 21 Champions Edition

Accesso anticipato 3 giorni

Fino a 12 pacchetti oro rari

Oggetto Kylian Mbappé in prestito per 5 partite FUT

Una giovane promessa locale con potenziale da campione

1 fra 3 oggetti giocatore (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) per 3 partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

FIFA 21 Edizione Standard

Fino a 3 pacchetti oro rari

Oggetto Kylian Mbappé in prestito per 5 partite FUT

Scegli 1 fra 3 oggetti giocatore (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) per 3 partite

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

Questi invece i contenuti della Ultimate Edition di FIFA 21, accessibili anche senza il preordine:

Accesso anticipato di 3 giorni, fino a 24 pacchetti oro rari, oggetto Kylian Mbappé in prestito per 5 partite FUT, una giovane promessa locale con potenziale da campione, oggetto ambasciatore FUT in prestito per 3 partite e Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale. Di seguito tutti i link utili per acquistare il gioco su Amazon con consegna prevista per il 9 ottobre nel caso dell'edizione Standard, per il 6 ottobre nel caso delle edizioni Ultimate e Champions.

Gli abbonati EA Play potranno provare FIFA 21 prima del lancio dal primo ottobre per dieci ore e ottenere sfide e ricompense esclusive, benefici per tutta la stagione tra cui oggetti unici e potenziamenti PE Obiettivi Stagione Ultimate Team, oltre a uno sconto 10% sugli acquisti digitali Electronic Arts.