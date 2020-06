FIFA 21, preordini attivi su Amazon: prezzi di Standard, Champions e Ultimate Edition

Nel corso dell'EA Play Live del 19 giugno EA Sports ha annunciato ufficialmente FIFA 21, nuovo episodio della serie in uscita il prossimo 2 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e, in edizione Legacy, anche su Nintendo Switch.

Contemporaneamente, la compagnia americana ha anche svelato le differenti edizioni di FIFA 21 che saranno acquistabili fin dal lancio e aperto ufficialmente i preordini sui siti dei principali rivenditori internazionali, tra cui ovviamente figura anche Amazon. Scopriamo assieme i prezzi di tutte le versioni del gioco calcistico:

Come sempre, su Amazon è valida la: se il prezzo applicato dovesse diminuire prima della data di uscita o di spedizione, pagherete il prezzo più basso. Ricordiamo, inoltre, che: acquistandole, avrete diritto all' upgrade gratis alle versioni PS5 e Xbox Series X quando saranno disponibili.