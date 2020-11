FIFA 21 si prepara a PS5 e Xbox Series X: nuovi screenshot next-gen

Assente sia dalla line-up di lancio di Xbox Series X e Series S sia da quella di PlayStation 5, l'incarnazione next gen di FIFA 21 esordirà sul mercato videoludico nel corso del prossimo mese.

Sui nuovi hardware da gaming, il celebre simulatore calcistico di casa Electronic Arts si presenterà al pubblico nella sua declinazione più avanzata, con tempi di caricamento dalla durata ridotta, un gameplay più fluido e un maggiore livello di dettaglio grafico. Proprio in merito a quest'ultimo aspetto, la software house ha deciso di offrire un piccolo assaggio agli appassionati della serie sportiva, proponendo due nuovi screenshot di FIFA 21.

Disponibili direttamente in calce a questa news, le immagini sono state catturate su PlayStation 5 e Xbox Series X. Protagonisti di queste ultime sono i calciatori Trent Alexander-Arnold, difensore del Liverpool e parte della rosa della nazionale inglese, e Joao Felix, attaccante dell'Atletico Madrid e tra i calciatori parte della nazionale portoghese. A dispetto delle nuove immagini e dell'avvicinarsi della data di uscita della versione next gen di FIFA 21, al momento EA non ha offerto moltissimi dettagli sulle novità di gameplay che attendono i giocatori in questa incarnazione del titolo.



In attesa dell'esordio fissato per il 4 dicembre, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di FIFA 21 per current gen.