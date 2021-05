FIFA 21 Pro Club: al via la QLASH Summer Cup, il torneo per tutti gli appassionati

Un grande torneo community per prepararsi all’avvio degli Europei di calcio del prossimo giugno. Sono aperte le iscrizioni per la QLASH Summer Cup powered by NOW, la seconda edizione del torneo sponsorizzato da NOW dedicato a tutti gli appassionati di FIFA (se volete recuperare la nostra recensione del calcistico EA).

La competizione si giocherà su FIFA 21 Pro Club e sarà aperta a tutti i team italiani, seguita e commentata su Twitch da noti streamer e youtuber: Agostino ‘John Fondatore’ Castellano, Simone ‘Lamella’ Sfolcini e Alessandro ‘Tymus’ Rossi.

QLASH in collaborazione con NOW regala la possibilità agli appassionati di sfidarsi in un torneo in cui sono previste due tappe di qualificazione, il 28 maggio e il 4 giugno: le due finaliste di ogni qualifier andranno a sfidarsi nella serata conclusiva del 7 giugno, con semifinali e finali, a pochi giorni di distanza dall’esordio dell’Italia di Mancini l’11 giugno con la Turchia.

Ci si può iscrivere usando la app ‘QLASH Community’ (iOS e Android), dove viene gestito l’intero torneo. A disposizione per l’assistenza c’è il server discord dedicato. Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati sui canali social targati QLASH.