FIFA 21 per PS4 già acquistabile a prezzo scontato da Esselunga

FIFA 21 è appena stato lanciato sul mercato, ma può già essere acquistato in versione PlayStation 4 a prezzo scontato presso i negozi della catena Esselunga!

Esselunga ha infatti lanciato la sua nuova Offerta Tech, e si dà il caso che il protagonista sia proprio l'ultimo arrivato della serie calcistica di EA Sports. Fino al 28 ottobre, FIFA 21 per PS4 può essere acquistato al prezzo promozionale di 49,99 euro, assolutamente non male per un gioco appena arrivato sul mercato. Se siete interessati all'offerta, allora a questo indirizzo potete trovare la lista con tutti i negozi della catena aderenti. Vi consigliamo di approfittarne quanto prima, poiché il prezzo promozionale sarà valido fino ad esaurimento scorte! Acquistandolo su PS4, inoltre, avrete diritto all'upgrade gratis su PS5!

FIFA 21 è tornato sul mercato con un'edizione completa di tutte le funzionalità che hanno reso celebre la serie, dalla Modalità Carriera all'immancabile FIFA Ultimate Team, fino ad arrivare alla Modalità Volta. Oltre che su PlayStation 4, è disponibile anche su PC, Xbox One e, in edizione Legacy, su Nintendo Switch. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di FIFA 21. Su PS5 e Xbox Series X è atteso al lancio delle console, rispettivamente il 19 novembre e il 10 novembre.