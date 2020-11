FIFA 21 PS5 e Xbox Series X/S: grafica, novità e Dualsense!

Abbiamo assistito in anteprima a una presentazione delle caratteristiche nextgen di FIFA 21, dalla grafica all'implementazione del Dualsense: ve le raccontiamo nella nostra anteprima!

L'evento organizzato da Electronic Arts ci ha permesso di confutare le parole pronunciate da Gabe Zaro, il Global Community Team di EA Sports, sulle pagine del PlayStation Blog. Come sottolineato dal dirigente di EA, la trasposizione di FIFA 21 per le nuove console casalinghe non stravolge quanto offerto dalle attuali versioni del titolo ma si premura di integrare delle migliorie all'esperienza e di aumentare, seppur lievemente, il livello di dettaglio della grafica per portarlo alla risoluzione 4K e ottenere un framerate ancorato sui 60fps.

Partendo dall'impianto ludico, si nota lo sforzo profuso dagli sviluppatori di EA Sports nel rimodulare la giocabilità sulle funzioni evolute del DualSense: il feedback aptico e i grilletti adattivi del controller PS5 offre infatti l'opportunità di elevare il tasso di realismo del titolo, rendendo decisamente più "tangibile" il gameplay attraverso una percezione più profonda dei contrasti e della resistenza dei propri atleti.

Non meno interessante è poi il lavoro svolto sul LiveLight Rendering, il nuovo sistema di illuminazione differita che crea ambienti di gioco più autentici e immersivi, merito anche dell'aggiunta di animazioni più fluide.

Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere questo speciale di Giuseppe Arace su FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X/S, con tante considerazioni e analisi aggiuntive sulle novità che andranno a tratteggiare l'offerta ludica, grafica e contenutistica del simulatore calcistico di EA sulle ultime macchine di Sony e Microsoft.