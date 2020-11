FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X/S: l'introduzione cinematica in versione nextgen 4K

In vista dell'arrivo dell'update nextgen di FIFA 21, Electronic Arts pubblica il video in cinematica, e rigorosamente in 4K, che aprirà la versione per PlayStation 5 e Xbox Series X/S del simulatore calcistico.

La trasposizione per console di nuova generazione di FIFA 21 vanterà un sistema di illuminazione differita chiamato LiveLight Rendering, grazie al quale gli autori di EA Sports promettono di creare ambienti di gioco più realistici e immersivi.

In aggiunta alla nuova illuminazione, il titolo consentirà agli acquirenti di PS5 e Xbox Series X/S di accedere ad atleti con modelli poligonali più curati e con animazioni più fluide. Per quanto concerne la versione PlayStation 5, i rappresentanti di EA hanno precisato che FIFA 21 supporterà le funzionalità avanzate del DualSense.

Il controller nextgen di Sony contribuirà all'esperienza ludica tramite un feedback maggiore durante i tackle e una rappresentazione più "fisica" dei contrarsi, dei calci piazzati e della "pesantezza" delle gambe dei calciatori affaticati, agendo sia sui grilletti adattivi che sulla vibrazione aptica.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia della nuova intro cinematica in 4K dell'update nextgen di FIFA 21 e vi ricordiamo che l'aggiornamento in questione sarà disponibile dal 4 dicembre su PlayStation 5, Xbox Series X e Series S.