FIFA 21: quando esce la prova gratis su EA Access?

Dopo aver diffuso i primi dettagli di FIFA 21, tra cui quelli sulla nuova modalità carriera allenatore e sulle modifiche al gameplay in partita, Electronic Arts ha confermato le date ufficiali d’uscita del gioco e della versione di prova gratuita.

Tutti i membri iscritti al programma in abbonamento di EA Access su Playstation 4 e Xbox One, o di Origin Access su PC, avranno infatti la possibilità di accedere ad una versione di prova di 10 ore della versione completa del gioco, senza alcun costo aggiuntivo. Questa possibilità sarà attiva a partire dal giorno 1 ottobre, e non ha alcun tipo di scadenza. Inoltre, i membri di Origin Access Premier, disponibile solamente su PC, avranno la possibilità di utilizzare il gioco completo di FIFA 21 nella versione Ultimate Edition senza alcun costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento, sempre a partire dal 1° ottobre. Questa versione speciale comprende una serie di bonus esclusivi:

un totale di 24 pacchetti oro rari per FUT, divisi in 2 pacchetti a settimana per 12 settimane

un giovane talento con un potenziale di livello mondiale per la modalità carriera

Kylian Mbappé in prestito per 5 partite di FUT

1 giocatore ambasciatore FIFA in prestito per 3 partite di FUT

divise e oggetti stadio esclusivi per la modalità FUT

L’uscita di FIFA 21 è prevista per il 9 ottobre su PC, Playstation 4 e Xbox One, mentre le versioni next gen verranno rese disponibili nei mesi successivi, poco dopo o in concomitanza con l’uscita di Playstation 5 e Xbox Series X. Inoltre, vi ricordiamo che acquistando FIFA 21 per Playstation 4 o Xbox One prima dell’uscita di FIFA 22, potrete ricevere gratuitamente la versione Playstation 5 o Xbox Series X al momento dell’uscita.

Avete già dato un'occhiata alla copertina ufficiale di FIFA 21 con Kylian Mbappé? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete trovare il reveal trailer con le prime sequenze di gameplay.