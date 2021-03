FIFA 21: quando escono i premi settimanali FUT Champions?

Nel corso degli anni la modalità Ultimate Team di FIFA si è arricchita con gli anni di molte nuove modalità di gioco, tra le quali spicca la popolarissima FUT Champions Weekend League.

All’interno di questa modalità, i giocatori che si sono qualificati durante la settimana spendendo 2.000 gettoni FUT Champions possono sfidarsi tra loro, portando a termine un massimo di 30 partite ciascuno da giocare obbligatoriamente nell’intervallo di tempo che corre dalla mattina di venerdì alla notte di domenica. In base ai risultati conquistati giocando tutte, o una parte, delle 30 partite precedentemente menzionate ogni giocatore riceverà determinati premi, che spaziano da somme variabili di crediti a diversi tipi e quantità di pacchetti, fino ad arrivare ad alcuni gettoni Scelta Giocatore, i quali una volta riscattati vi permetteranno di selezionare un giocatore a scelta da un pool di opzioni; tutti i giocatori che possono essere trovati nella Scelta Giocatore fanno parte del Team of the Week della settimana corrente (ovvero l’ultimo uscito prima del momento in cui riscatterete i premi).

Proprio i premi possono essere riscattati a partire dalle 9:00 di mattina del giovedì successivo al weekend durante il quale avete affrontato le 30 partite della Weekend League. Dovrete quindi attendere circa quattro giorni prima di poter ottenere i crediti e i pacchetti che vi spettano, assegnati in base al numero di vittorie ottenute durante il weekend precedente. Sempre il giovedì verranno resi disponibili anche i premi della competizione in Division Rivals, mentre le ricompense settimanali per le Squad Battles di FIFA FUT 21 possono essere riscattate ogni lunedì.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Electronic Arts ha recentemente reso disponibile l'ultima infornata di carte Icon Prime Moments, che include, tra le altre, le versioni speciali di Pelé, Zidane e Baggio.