FIFA 21 Ratings: a breve il reveal delle valutazioni dei Top 100 giocatori

La data d'uscita di FIFA 21 s'avvicina sempre di più, per cui immaginiamo che non vediate l'ora di scoprire le valutazioni assegnate dagli sviluppatori di EA Sports ai migliori calciatori del mondo. Abbiamo una buona notizia: l'attesa sta per terminare!

Con un breve teaser trailer, EA Sports ha annunciato che alle ore 17:00 di giovedì 10 settembre darà il via al reveal delle valutazioni. Non sono state rese note le modalità esatte con le quali avverrà la presentazione, ma con tutta probabilità comincerà dalle ultime 10 posizioni della Top 100, per poi salire man mano. La breve clip condivisa in occasione dell'annuncio ha per protagonisti quattro degli atleti che verranno sicuramente inclusi nelle posizioni più alte della classifica, ossia Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, Erling Håland del Borussia Dortmund, João Félix dell'Atletico Madrid e Trent Alexander-Arnold del Liverpool.

Quali saranno, secondo voi, i giocatori con la valutazione più alta del gioco? Il dominio incontrastato di Messi e Ronaldo verrà finalmente interrotto? I due campioni, ricordiamo, lo scorso anno hanno condiviso la prima posizione con un rating pari a 94. Prima di salutarvi, ricordiamo che FIFA 21 verrà lanciato il 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e, in edizione Legacy, su Nintendo Switch. Successivamente arriverà anche su PS5 e Xbox Series X con tanto di supporto all'upgrade gratis dalle console di precedente generazione.