FIFA 21 Ratings Bundesliga: i dieci migliori giocatori del campionato tedesco

Proseguiamo nella nostra serie di guide dedicate ai migliori dieci giocatori, in termini di overall iniziale, presenti in ciascuno dei migliori campionati disponibili in FIFA 21: dopo Serie A e Premier League, tocca oggi alla Bundesliga.

Molti dei giocatori che occupano le prime dieci posizioni della classifica provengono, com’era facilmente prevedibile, dalla rosa del Bayern Monaco, fresco vincitore di un triplete da sogno e di una Supercoppa Europea contro il Siviglia. Su tutti spicca il nome di Robert Lewandowski, che con il suo 91 si propone come uno dei più letali attaccanti d’Europa.

FIFA 21 Bundesliga

Robert Lewandowski 91 (Bayern Monaco) Manuel Neuer 89 (Bayern Monaco) Joshua Kimmich 88 (Bayern Monaco) Jadon Sancho 87 (Borussia Dortmund) Thomas Muller 86 (Bayern Monaco) Mats Hummels 86 (Borussia Dortmund) Yann Sommer 86 (Borussia Mönchengladbach) Serge Gnabry 85 (Bayern Monaco) Marco Reus 85 (Borussia Dortmund) Leroy Sané 85 (Bayern Monaco)

FIFA 21 sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 9 ottobre su PC, Playstation 4 e Xbox One, con un futuro aggiornamento previsto per le console di prossima generazione; quest'anno l'unico modo di provare il gioco in anticipo sarà però tramite l'abbonamento ad EA Access, poiché Electronic Arts ha confermato che non verrà rilasciata una versione demo. Nel frattempo potete dare un'occhiata alla nostra guida ai dieci migliori giocatori della Premier League, e la lista dei giocatori con l'overall più alto in Serie A.