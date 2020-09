FIFA 21 Ratings: la lista con i 20 migliori attaccanti del gioco

Nella giornata di ieri EA Sports ha rotto gli indugi e ha svelato la Top 100 di FIFA 21 , ovvero la classifica con i migliori calciatori del gioco in arrivo sugli scaffali il prossimo mese.

A svettare, anche quest'anno, è Leo Messi. La pulce argentina, forte di un overall pari a 93, si è messo tutti quanti dietro, anche Cristiano Ronaldo (92) e Robert Lewandowski (91). Adesso, però, ci concentriamo su un reparto in particolare, proponendovi la classifica con i migliori attaccanti di FIFA 21. Ecco a voi:

FIFA 21 | Top 20 attaccanti

Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92) Robert Lewandowski, Bayern Munich (91) Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90) Sergio Aguero, Manchester City (89) Karim Benzema, Real Madrid (89 Harry Kane, Tottenham (88) Paulo Dybala, Piemonte Calcio (88) Ciro Immobile, Lazio (87) Luis Suarez, Barcelona (87) Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal (87) Antoine Griezmann, Barcelona (87) Roberto Firmino, Liverpool (87) Jamie Vardy, Leicester City (86) Romelu Lukaku, Inter (85) Mauro Icardi, Paris Saint-Germain (85) Dries Mertens, Napoli (85) Memphis Depay, Lyon (85) Timo Werner, Chelsea (85) Erling Haaland, Borussia Dortmund (84) Josip Ilicic, Inter (84)

Per le statistiche complete vi rimandiamo al sito ufficiale di FIFA 21 Ultimate Team . Prima, però, vi ricordiamo che il giocosu PlayStation 4, Xbox One, PC e, in edizione Legacy, su Nintendo Switch. Successivamente, dove grazie al supporto a Dual Entitlement di EA godrà dell' upgrade gratis dalle console di precedente generazione