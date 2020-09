FIFA 21 Ratings Premier League: i dieci migliori giocatori del campionato inglese

Il lancio di FIFA 21 è ormai alle porte, e come ogni anno Electronic Arts ha pubblicato sul sito ufficiale dedicato al gioco le statistiche di tutti i più grandi campioni dei migliori campionati europei. Andiamo quindi a scoprire i giocatori con l’overall più alto che militano in Premier League.

La prima divisione inglese è come sempre ricca di talenti indiscutibili, soprattutto per quanto riguarda il reparto degli attaccanti, guidato dagli esterni del Liverpool, Salah e Mané, con il loro 90 di overall, superato tuttavia dal 91 di De Bruyne, di fatto il centrocampista più forte, almeno sulla carta, dell’intero nuovo capitolo di FIFA. Vediamo quindi di seguito la lista dei dieci giocatori con l’overall più alto della Premier League.

FIFA 21 Premier League

Kevin De Bruyne 91(Manchester City) Virgil Van Dijk 90 (Liverpool) Mohamed Salah 90 (Liverpool) Sadio Mané 90 (Liverpool) Alisson 90 (Liverpool) Sergio Aguero 89 (Manchester City) Harry Kane 88 (Tottenham) Raheem Sterling 88 (Manchester City) Ederson 88 (Manchester City) N’golo Kanté 88 (Chelsea)

Vi ricordiamo che la nuova iterazione del calcistico targato Electronic Arts sarà disponibile a partire dal prossimo 9 ottobre su PC, Playstation 4, Xbox One e Google Stadia, e più avanti vedrà la luce anche la versione per console di nuova generazione. La demo di FIFA 21 purtroppo non uscirà, ma tutti i giocatori in possesso di un abbonamento ad EA Access potranno effettuare una prova di 10 ore a partire dal 30 settembre. Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete trovare anche la lista dei migliori giocatori della Serie A.