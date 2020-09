FIFA 21 Ratings Serie A: i giocatori con l'overall più alto

Ci avviciniamo al lancio di FIFA 21 ed è arrivato il momento di scoprire le statistiche dei calciatori delle varie squadre e leghe internazionali. Dopo aver visto la Top 100 migliori calciatori FIFA 21 ecco l'overall dei giocatori di Serie A.

In vetta alla Top 10 troviamo Cristiano Ronaldo con un overall di 92, di fatto il calciatore più forte del gioco, seguito da Paulo Dybala e Koulibaly. In classifica trovano spazio anche Chiellini, Ciro Immobile, Alejandro Gomez, Donnarumma e Romelu Lukaku, quest'ultimo però non d'accordo con la sua valutazione ed ha già criticato Electronic Arts sui social.

FIFA 21 Serie A

Cristiano Ronaldo 92 (Piemonte Calcio) Paulo Dybala 88 (Piemonte Calcio) Kalidou Koulibaly 88 (Napoli) Samir Handanovic 88 (Inter) Wojciech Szczesny 87 (Piemonte Calcio) Giorgio Chiellini 87 (Piemonte Calcio) Ciro Immobile 87 (Lazio) Alejandro Gomez 86 (Atalanta) Gianluigi Donnarumma 85 (Milan) Romelu Lukaku 85 (Inter)

Il nuovo gioco Electronic Arts sarà disponibile dal 9 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, in seguito anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. FIFA 21 non avrà una demo, a differenza degli scorsi anni il publisher permetterà solamente di provare la versione completa per dieci ore dal 30 settembre agli abbonati EA Access ma non metterà a disposizione una versione di prova gratuita per tutti.